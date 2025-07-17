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من بين فكيّ التمساح.. هكذا نجا هذا الصياد

Lebanon 24
17-07-2025 | 10:34
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نجا صياد ماليزي من موت محقق بعد أن هاجمه تمساح أثناء قيامه بالصيد في بحيرة "مارودي" بولاية سراواك، وتمكن من الإفلات بطريقة مبتكرة، وفق ما نقلته صحيفة The Independent Singapore.

وكان الصياد دينيس كارون، البالغ من العمر 39 عامًا، يصطاد برفقة شقيقيه وعدد من سكان قريته، عندما علقت شبكته في المياه، فقرر القفز إلى البحيرة لفكها. وبينما كان في الماء، باغته تمساح ضخم وهاجمه بشكل مفاجئ.
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وروى شهود عيان أن دينيس حاول السباحة نحو الشاطئ، فيما بدأ أفراد من الفريق بالطرق على القوارب لإحداث ضجيج وتشتيت انتباه الحيوان المفترس. لكن المفاجأة كانت في الطريقة التي استخدمها الصياد لصدّ الهجوم، إذ لجأ إلى الضغط على عيني التمساح، ما دفعه لإفلاته.

وأُصيب الصياد بكسور في ذراعه وجروح متعددة في جسده، نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج، بينما وُصفت حالته بالمستقرة.

ووصفت السلطات المحلية الحادث بـ"النجاة المعجزة"، مشيرة إلى خطورة تكرار مثل هذه الحوادث في المناطق التي تنتشر فيها التماسيح.

 
 
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