فاجعة تهزّ دولة عربية... ثلاث شقيقات يفقدن حياتهن غرقًا

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في حادثة مأساوية هزّت محافظة في صعيد مصر، لقيت ثلاث شقيقات مصرعهن غرقًا في ترعة قريبة من منزلهن، أثناء عودتهن من مساعدة والدهن في العمل الزراعي. وتتراوح أعمارهن بين 7 و10 سنوات.وبحسب رواية الأب لوسائل إعلام محلية، كانت الفتيات برفقته لجمع العلف، وأثناء العودة توقّفن عند الترعة لغسل أيديهن. إلا أن إحدى الشقيقات انزلقت فجأة في حفرة عميقة، فسارعت أختاها لمحاولة إنقاذها، لكنهن غرقن جميعًا.وأشار الوالد إلى أن هذه الترعة معروفة بخطورتها في القرية، موضحًا أن حوادث الغرق فيها تتكرر سنويًا، وسط غياب إجراءات السلامة أو وجود لافتات تحذيرية.وقد خيّم الحزن على سكان القرية بعد الحادث، وطالب الأهالي الجهات المعنية بتأمين المجاري المائية المكشوفة، واتخاذ تدابير عاجلة للحد من هذه التي تحصد أرواح الأطفال الأبرياء.