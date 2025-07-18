أجريت على 9 مراحل.. نجاح عملية فصل توأم سعودي مُلتصق (صور)

في خطوة متقدمة، أكد مركز للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الخميس، نجاح عملية فصل التوأم السعودي الملتصق يارا ولارا، التي بدأت في الصباح داخل بمستشفى التخصصي للأطفال، بمدينة الملك الطبية.

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الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ورئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، في تصريحات للصحافة ، إن التوأم السعودي الملتصق يارا ولارا وُلدتا في 5 تشرين الثاني 2024، ووصل وزنهما مجتمعًا إلى 10 كيلوغرامات، ولكل منهما أطراف وسفلية مستقلة، مؤكدًا أن الفريق الطبي أجرى فحوصًا طبية دقيقة، وعقد عدة اجتماعات وقرر إمكانية فصلهما.



ولفت إلى أن العملية أُجريت على 9 مراحل، بمشاركة عدد من الاستشاريين والمتخصصين في التخدير، وجراحة الأطفال، والمسالك البولية للأطفال، والتجميل، والعظام، إضافة إلى الكوادر الفنية والتمريضية، مبينًا أن التوأم تشتركان في منطقة أسفل البطن والحوض، وفي أسفل القولون والمستقيم، لا سيما أن هناك اشتراكًا وتداخلًا آخر في الجهاز البولي والتناسلي وعظمة الحوض.



وأشار رئيس الفريق الطبي والجراحي إلى أن البرنامج السعودي قيّم 150 حالة من 27 دولة، على مدار 35 عامًا، موضحًا أنه تم التمكن من فصل 64 حالة بنجاح، فيما قال إن عدد التوائم السعوديين الملتصقين الذين تم تقييمهم هو 45 توأمًا، لافتًا إلى أن عملية فصل التوأم يارا ولارا هي العملية السادسة عشرة الناجحة لتوائم سعوديين. (إرم نيوز)



