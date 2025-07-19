جريمة مروعة.. مقتل شاب والأسباب مجهولة

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اعترف المتهم بقتل شاب وإصابة آخرين في مصر، بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الحادث، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وصحرت بدفن الجثة عقب تشريحها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.وورد بلاغ لمديرية أمن يفيد مقتل شخص نتيجة الاعتداء عليه، وبإجراء التحريات تبين أن عاطل وراء الاعتداء على شاب بسلاح أبيض، بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين بجروح، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، والاستماع لأقوال شهود ، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.