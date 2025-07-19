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مصر.. العثور على جثة شاب غرق بعدما جرفته الأمواج

Lebanon 24
19-07-2025 | 09:32
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة بمديرية أمن الإسكندرية في مصر، باشتراك غواصين الخير، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه في شاطئ بالهانوفيل بمنطقة العجمي غرب المدينة، بعد أن طفت جثته علي سطح المياه.
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البداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من مسؤولي شاطئ بالهانوفيل غرب المدينة، بغرق شاب يدعي محمود محمد 27 سنة، أثناء نزوله مياه البحر للاستحمام وجرفه التيار.

ومن جانبه قال الكابتن ايهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إن جميع الغواصين توجهوا إلي مكان الواقعة للاشتراك في عملية البحث، وتم انتشال غريق الهانوفيل بعد ظهور الجثة، بالقرب من مكان غرقه وتم نقل الجثة بسيارة الإسعاف الي المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار جهات التحقيق. (اليوم السابع)
 
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