بعد الفضيحة.. خطوة "سريعة" من زوجة الرئيس التنفيذي "الخائن" ستكلفه الكثير

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الفيديو، الذي انتشر كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل، وثّق لحظة العناق بين بايرون وكابوت أمام الجمهور، ما أثار موجة من ردود الفعل، لا سيما بعد تحركات سريعة من زوجة بايرون، كيريغان، التي أزالت لقبه من حسابها على قبل أن تغلقه بالكامل، وسط سيل من الدعم والتعاطف من المتابعين، ودعوات صريحة لها ببدء إجراءات الطلاق.بحسب ميل، فإن الطلاق المحتمل قد يُكبد بايرون خسائر مالية كبيرة، إذ تشير التقديرات إلى امتلاكه نحو 5٪ من أسهم شركة Astronomer، التي تُقدر قيمتها السوقية بـ1.29 مليار دولار، ما يجعل حصته تقارب 67 مليون دولار. هذه الحصة قد تصبح موضع تسوية قانونية في حال الانفصال.أما كريستين كابوت، التي انضمت حديثاً إلى الشركة وتشغل منصب رئيسة شؤون الموظفين براتب سنوي يفوق 650 ألف دولار، فتواجه هي الأخرى ضغوطًا مهنية، خاصة مع تزايد الحديث عن تضارب محتمل في المصالح داخل بيئة العمل.