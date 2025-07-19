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بعد الفضيحة.. خطوة "سريعة" من زوجة الرئيس التنفيذي "الخائن" ستكلفه الكثير

Lebanon 24
19-07-2025 | 16:30
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يواجه آندي بايرون، الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Astronomer، أزمة شخصية ومهنية معقدة قد تكلفه ثروة طائلة ومكانته القيادية، بعد انتشار مقطع فيديو يظهره في لحظة حميمة مع زميلته في العمل، كريستين كابوت، خلال حفل فرقة "كولدبلاي" في بوسطن – رغم أن كلاهما متزوج.
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الفيديو، الذي انتشر كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل، وثّق لحظة العناق بين بايرون وكابوت أمام الجمهور، ما أثار موجة من ردود الفعل، لا سيما بعد تحركات سريعة من زوجة بايرون، ميغان كيريغان، التي أزالت لقبه من حسابها على فيسبوك قبل أن تغلقه بالكامل، وسط سيل من الدعم والتعاطف من المتابعين، ودعوات صريحة لها ببدء إجراءات الطلاق.

بحسب ديلي ميل، فإن الطلاق المحتمل قد يُكبد بايرون خسائر مالية كبيرة، إذ تشير التقديرات إلى امتلاكه نحو 5٪ من أسهم شركة Astronomer، التي تُقدر قيمتها السوقية بـ1.29 مليار دولار، ما يجعل حصته تقارب 67 مليون دولار. هذه الحصة قد تصبح موضع تسوية قانونية في حال الانفصال.

أما كريستين كابوت، التي انضمت حديثاً إلى الشركة وتشغل منصب رئيسة شؤون الموظفين براتب سنوي يفوق 650 ألف دولار، فتواجه هي الأخرى ضغوطًا مهنية، خاصة مع تزايد الحديث عن تضارب محتمل في المصالح داخل بيئة العمل.

  
 
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