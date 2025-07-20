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مفاجأة... عاد إلى الحياة بعد وفاته بنصف ساعة!
Lebanon 24
20-07-2025
|
10:25
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استيقظ رجل إيطاليّ يبلغ من العمر 78 عاماً، بعد نصف ساعة من إعلان الأطباء عن وفاته.
وفيما كان الجميع في انتظار وصول عربة نقل الموتى، فتح الرجل الذي كان أُصيب بنوبة قلبيّة عينيه، وسأل فوراً عن بناته.
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ونُقِلَ السبعينيّ إلى المستشفى، وحالته مستقرّة. (سكاي نيوز)
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