Advertisement

منوعات

مفاجأة... عاد إلى الحياة بعد وفاته بنصف ساعة!

Lebanon 24
20-07-2025 | 10:25
A-
A+
Doc-P-1394224-638886293160851204.jpg
Doc-P-1394224-638886293160851204.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استيقظ رجل إيطاليّ يبلغ من العمر 78 عاماً، بعد نصف ساعة من إعلان الأطباء عن وفاته.
 
وفيما كان الجميع في انتظار وصول عربة نقل الموتى، فتح الرجل الذي كان أُصيب بنوبة قلبيّة عينيه، وسأل فوراً عن بناته.
Advertisement

ونُقِلَ السبعينيّ إلى المستشفى، وحالته مستقرّة. (سكاي نيوز)
 
 
مواضيع ذات صلة
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
lebanon 24
20/07/2025 20:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع ترامب ونتنياهو بشأن غزة استمر لمدة ساعة ونصف
lebanon 24
20/07/2025 20:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: استغرقت المكالمة مع الرئيس الصيني ساعة ونصف تقريبًا وانتهت بنتائج إيجابية للغاية لكلا البلدين
lebanon 24
20/07/2025 20:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة... ماذا حدث لركاب رحلة جوية بعد 15 ساعة من الطيران؟
lebanon 24
20/07/2025 20:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:44 | 2025-07-20
12:13 | 2025-07-20
08:57 | 2025-07-20
07:34 | 2025-07-20
06:12 | 2025-07-20
05:10 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24