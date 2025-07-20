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منوعات
جمل بساق اصطناعية (صورة)
Lebanon 24
20-07-2025
|
15:02
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بعد أشهر من الألم والمعاناة، خطت الجمل الصغيرة "كامي" أولى خطواتها على ساق اصطناعية، لتُبكي مشرفيها وتثير موجة تعاطف واسعة في باكستان.
الجمل التي تعرّضت لاعتداء وحشي في إقليم السند حيث قطع أحد مالكي الأراضي ساقها الأمامية عقابًا لها على دخول حقله، أصبحت أول حيوان كبير في باكستان يحصل على طرف صناعي، وفق الطبيب البيطري بابار حسين.
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مديرة ملجأ الحيوانات في
كراتشي
، شيما خان، قالت لوكالة فرانس برس: "بدأت أبكي عندما رأيتها تمشي بالساق الاصطناعية. كان حلمًا تحقق."
انتشر مقطع الفيديو الذي يُظهر كامي مصابة على نطاق واسع، ما دفع الحكومة إلى التحرك السريع، وتم نقلها من سانغار إلى ملجأ في كراتشي، حيث خضعت لعلاج استمر أشهرًا.
ولتهدئة حالتها النفسية، أدخل القائمون على رعايتها جملاً صغيرًا آخر يُدعى "
كالي
"، شكّل لها دعمًا عاطفيًا كبيرًا وساعدها على محاولة الوقوف مجددًا.
الملجأ، التابع لمشروع "بنجي" في خدمات الاستجابة الشاملة للكوارث (CDRS)، تعاون مع شركة أميركية لتوفير الطرف الصناعي، ما مكّن كامي من المشي على أربع مجددًا.
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