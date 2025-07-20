30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
موقع أثري روماني تحت حماية الماعز
Lebanon 24
20-07-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في مبادرة مبتكرة للحفاظ على أحد أبرز المواقع الأثرية في
بريطانيا
، استعانت هيئة منتزه نورث يورك مورز الوطني بقطيع من الماعز لتأمين مسار مصور جديد يمتد لمسافة 1.6 كيلومتر حول معسكرات كاوثورن الرومانية، وهو موقع عسكري يعود تاريخه إلى ألفي عام، ويتميّز بأعماله الترابية المعقدة.
Advertisement
الهدف من هذه التجربة البيئية، التي تمتد لعشرة أسابيع، هو منع نمو النباتات
الغازية
التي تهدد المعالم الأثرية، مثل السراخس والعليق، بطريقة طبيعية ومنخفضة التأثير. وقال جاكوب لوسون، ضابط الحفاظ على البيئة، إن قطيع الماعز الذهبي من نوع غيرنسي "يفعل تمامًا ما تبرع فيه الماعز – التهام النباتات التي بدأت تغزو الموقع الأثري".
الماعز، التي تم جلبها من مزرعة موسي أوكس في قلعة هوارد، متخصصة في إدارة الموائل الطبيعية، وستعمل هنا كـ"حراس بيئيين" غير تقليديين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في هذا الموقع.
وإلى جانب الجهد البيئي، تم تصميم المسار الجديد ليكون متاحًا للجميع، دون درجات أو أسوار، مع مراعاة احتياجات مستخدمي الكراسي المتحركة وعربات التضاريس. وعلى امتداد الطريق، توزعت لوحات معلومات وأعمال فنية تعرض تفاصيل الحياة العسكرية في المنطقة، وتروي قصة التوسع
الروماني
شمالًا عبر صداماته مع قبائل الباريسي والبريغانتس. (BBC)
مواضيع ذات صلة
كنز روماني في ماردين التركية.. ما هو؟
Lebanon 24
كنز روماني في ماردين التركية.. ما هو؟
21/07/2025 11:34:35
21/07/2025 11:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بزلزال ضعيف... هذا ما حصل لموقع أثري
Lebanon 24
بزلزال ضعيف... هذا ما حصل لموقع أثري
21/07/2025 11:34:35
21/07/2025 11:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"كارثة" في الصين... إليكم ما قام به سائح في موقع أثريّ مهمّ
Lebanon 24
"كارثة" في الصين... إليكم ما قام به سائح في موقع أثريّ مهمّ
21/07/2025 11:34:35
21/07/2025 11:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة العدو الإسرائيلي (الجزيرة)
Lebanon 24
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة العدو الإسرائيلي (الجزيرة)
21/07/2025 11:34:35
21/07/2025 11:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
خطوط ألاسكا الجوية توقف كل رحلاتها.. ما السبب؟
Lebanon 24
خطوط ألاسكا الجوية توقف كل رحلاتها.. ما السبب؟
02:59 | 2025-07-21
21/07/2025 02:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة جوية كادت تقع.. قائد طائرة ركاب يتفادى تصادما مع قاذفة قنابل أميركية (فيديو)
Lebanon 24
كارثة جوية كادت تقع.. قائد طائرة ركاب يتفادى تصادما مع قاذفة قنابل أميركية (فيديو)
01:39 | 2025-07-21
21/07/2025 01:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. مسلسل كرتوني شهير يسخر من الأمير هاري وزوجته ميغان
Lebanon 24
للمرة الثانية.. مسلسل كرتوني شهير يسخر من الأمير هاري وزوجته ميغان
23:37 | 2025-07-20
20/07/2025 11:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-07-20
20/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جمل بساق اصطناعية (صورة)
Lebanon 24
جمل بساق اصطناعية (صورة)
15:02 | 2025-07-20
20/07/2025 03:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وضعه الماديّ صعب جدّاً... بطل مسلسل "باب الحارة" ينام في الشارع ويُوجّه نداءً (فيديو)
Lebanon 24
وضعه الماديّ صعب جدّاً... بطل مسلسل "باب الحارة" ينام في الشارع ويُوجّه نداءً (فيديو)
10:17 | 2025-07-20
20/07/2025 10:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب "فنانة كبيرة" عن 61 عاماً
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب "فنانة كبيرة" عن 61 عاماً
08:45 | 2025-07-20
20/07/2025 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عراك وتضارب داخل نادٍ رياضيّ
Lebanon 24
عراك وتضارب داخل نادٍ رياضيّ
07:10 | 2025-07-20
20/07/2025 07:10:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه قصة جنبلاط مع السويداء!
Lebanon 24
هذه قصة جنبلاط مع السويداء!
11:00 | 2025-07-20
20/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ تنتشر لشربل إبن عادل كرم... شاهدوا كيف أصبح
Lebanon 24
صورٌ تنتشر لشربل إبن عادل كرم... شاهدوا كيف أصبح
05:36 | 2025-07-20
20/07/2025 05:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:59 | 2025-07-21
خطوط ألاسكا الجوية توقف كل رحلاتها.. ما السبب؟
01:39 | 2025-07-21
كارثة جوية كادت تقع.. قائد طائرة ركاب يتفادى تصادما مع قاذفة قنابل أميركية (فيديو)
23:37 | 2025-07-20
للمرة الثانية.. مسلسل كرتوني شهير يسخر من الأمير هاري وزوجته ميغان
23:00 | 2025-07-20
برجك اليوم
15:02 | 2025-07-20
جمل بساق اصطناعية (صورة)
12:44 | 2025-07-20
"غزو الخنافس" يعود إلى بريطانيا بعد غياب لعقود
فيديو
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
15:29 | 2025-07-20
21/07/2025 11:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
14:35 | 2025-07-20
21/07/2025 11:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
21/07/2025 11:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24