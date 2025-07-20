موقع أثري روماني تحت حماية الماعز

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الهدف من هذه التجربة البيئية، التي تمتد لعشرة أسابيع، هو منع نمو النباتات التي تهدد المعالم الأثرية، مثل السراخس والعليق، بطريقة طبيعية ومنخفضة التأثير. وقال جاكوب لوسون، ضابط الحفاظ على البيئة، إن قطيع الماعز الذهبي من نوع غيرنسي "يفعل تمامًا ما تبرع فيه الماعز – التهام النباتات التي بدأت تغزو الموقع الأثري".الماعز، التي تم جلبها من مزرعة موسي أوكس في قلعة هوارد، متخصصة في إدارة الموائل الطبيعية، وستعمل هنا كـ"حراس بيئيين" غير تقليديين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في هذا الموقع.وإلى جانب الجهد البيئي، تم تصميم المسار الجديد ليكون متاحًا للجميع، دون درجات أو أسوار، مع مراعاة احتياجات مستخدمي الكراسي المتحركة وعربات التضاريس. وعلى امتداد الطريق، توزعت لوحات معلومات وأعمال فنية تعرض تفاصيل الحياة العسكرية في المنطقة، وتروي قصة التوسع شمالًا عبر صداماته مع قبائل الباريسي والبريغانتس. (BBC)