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موقع أثري روماني تحت حماية الماعز

Lebanon 24
20-07-2025 | 23:00
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في مبادرة مبتكرة للحفاظ على أحد أبرز المواقع الأثرية في بريطانيا، استعانت هيئة منتزه نورث يورك مورز الوطني بقطيع من الماعز لتأمين مسار مصور جديد يمتد لمسافة 1.6 كيلومتر حول معسكرات كاوثورن الرومانية، وهو موقع عسكري يعود تاريخه إلى ألفي عام، ويتميّز بأعماله الترابية المعقدة.
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الهدف من هذه التجربة البيئية، التي تمتد لعشرة أسابيع، هو منع نمو النباتات الغازية التي تهدد المعالم الأثرية، مثل السراخس والعليق، بطريقة طبيعية ومنخفضة التأثير. وقال جاكوب لوسون، ضابط الحفاظ على البيئة، إن قطيع الماعز الذهبي من نوع غيرنسي "يفعل تمامًا ما تبرع فيه الماعز – التهام النباتات التي بدأت تغزو الموقع الأثري".

الماعز، التي تم جلبها من مزرعة موسي أوكس في قلعة هوارد، متخصصة في إدارة الموائل الطبيعية، وستعمل هنا كـ"حراس بيئيين" غير تقليديين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في هذا الموقع.

وإلى جانب الجهد البيئي، تم تصميم المسار الجديد ليكون متاحًا للجميع، دون درجات أو أسوار، مع مراعاة احتياجات مستخدمي الكراسي المتحركة وعربات التضاريس. وعلى امتداد الطريق، توزعت لوحات معلومات وأعمال فنية تعرض تفاصيل الحياة العسكرية في المنطقة، وتروي قصة التوسع الروماني شمالًا عبر صداماته مع قبائل الباريسي والبريغانتس. (BBC)
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