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للمرة الثانية.. مسلسل كرتوني شهير يسخر من الأمير هاري وزوجته ميغان

Lebanon 24
20-07-2025 | 23:37
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سخر مُجددا مسلسل "فاميلي غاي" الكرتوني الكوميدي الشهير من الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل
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وفي أحدث حلقاته التي عُرضت بتاريخ 17 تموز الجاري بعنوان "عالم توين"، تُسافر فيها الشخصيتان بريان وستوي عبر الزمن، حيث يقوم الكلب المتحدث (شخصية في المسلسل) بمقارنة الزوجين ببعض من أسوأ الأحداث التاريخية.

وبعدما حذر ستوي صديقه بريان من أن القيام بفعل معين أثناء السفر عبر الزمن قد "يغيّر مجرى التاريخ"، رد بريان: "أنت تقول ذلك دائما، لكن أليس التاريخ سيئا على أي حال؟"

ثم، ووفقا لقاعدة الكوميديا الثلاثية، يذكر هتلر والحملات الصليبية، قبل أن يقاطعه ستوي ساخرا: "زواج الأمير هاري من ميغان ماركل".

وفي المشهد التالي، ينتقل المسلسل إلى إحدى لقطاته الساخرة المعروفة، حيث يُعرض الأمير هاري جالسا على أريكة يشاهد الحلقة. ويشتكي قائلا: "مرة أخرى؟"، ثم يستدير نحو الكاميرا واضعا يديه على وركيه ويقول: "وكأن زوجاتكم جميعا أفضل بكثير؟"

يُذكر ان مسلسل "فاميلي غاي"، المعروف بعدم تردده في السخرية من شخصيات مشهورة، سبق له أن استهدف الزوجين في عام 2023.(روسيا اليوم)
 
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