30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
للمرة الثانية.. مسلسل كرتوني شهير يسخر من الأمير هاري وزوجته ميغان
Lebanon 24
20-07-2025
|
23:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
سخر مُجددا مسلسل "فاميلي غاي" الكرتوني الكوميدي الشهير من الأمير
البريطاني
هاري وزوجته
ميغان ماركل
.
Advertisement
وفي أحدث حلقاته التي عُرضت بتاريخ 17
تموز
الجاري بعنوان "عالم
توين
"، تُسافر فيها الشخصيتان
بريان
وستوي عبر الزمن، حيث يقوم الكلب المتحدث (شخصية في المسلسل) بمقارنة الزوجين ببعض من أسوأ الأحداث التاريخية.
وبعدما حذر ستوي صديقه بريان من أن القيام بفعل معين أثناء السفر عبر الزمن قد "يغيّر مجرى التاريخ"، رد بريان: "أنت تقول ذلك دائما، لكن أليس التاريخ سيئا على أي حال؟"
ثم، ووفقا لقاعدة
الكوميديا
الثلاثية، يذكر
هتلر
والحملات
الصليبية
، قبل أن يقاطعه ستوي ساخرا: "زواج الأمير هاري من
ميغان
ماركل
".
وفي المشهد التالي، ينتقل المسلسل إلى إحدى لقطاته الساخرة المعروفة، حيث يُعرض الأمير هاري جالسا على أريكة يشاهد الحلقة. ويشتكي قائلا: "مرة أخرى؟"، ثم يستدير نحو الكاميرا واضعا يديه على وركيه ويقول: "وكأن زوجاتكم جميعا أفضل بكثير؟"
يُذكر ان مسلسل "فاميلي غاي"، المعروف بعدم تردده في السخرية من شخصيات مشهورة، سبق له أن استهدف الزوجين في عام 2023.(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الكشف عن أسرار جديدة بشأن علاقة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بالملكة إليزابيث الثانية
Lebanon 24
الكشف عن أسرار جديدة بشأن علاقة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بالملكة إليزابيث الثانية
21/07/2025 11:34:36
21/07/2025 11:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: ميغان ماركل تحتفل بعيد الأب بمشاهد مؤثرة للأمير هاري وأطفالهما
Lebanon 24
بالفيديو: ميغان ماركل تحتفل بعيد الأب بمشاهد مؤثرة للأمير هاري وأطفالهما
21/07/2025 11:34:36
21/07/2025 11:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق أوّل فيلم كرتونيّ ثلاثيّ الأبعاد عن حياة القدّيس شربل
Lebanon 24
إطلاق أوّل فيلم كرتونيّ ثلاثيّ الأبعاد عن حياة القدّيس شربل
21/07/2025 11:34:36
21/07/2025 11:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
Lebanon 24
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
21/07/2025 11:34:36
21/07/2025 11:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
خطوط ألاسكا الجوية توقف كل رحلاتها.. ما السبب؟
Lebanon 24
خطوط ألاسكا الجوية توقف كل رحلاتها.. ما السبب؟
02:59 | 2025-07-21
21/07/2025 02:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة جوية كادت تقع.. قائد طائرة ركاب يتفادى تصادما مع قاذفة قنابل أميركية (فيديو)
Lebanon 24
كارثة جوية كادت تقع.. قائد طائرة ركاب يتفادى تصادما مع قاذفة قنابل أميركية (فيديو)
01:39 | 2025-07-21
21/07/2025 01:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أثري روماني تحت حماية الماعز
Lebanon 24
موقع أثري روماني تحت حماية الماعز
23:00 | 2025-07-20
20/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-07-20
20/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جمل بساق اصطناعية (صورة)
Lebanon 24
جمل بساق اصطناعية (صورة)
15:02 | 2025-07-20
20/07/2025 03:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وضعه الماديّ صعب جدّاً... بطل مسلسل "باب الحارة" ينام في الشارع ويُوجّه نداءً (فيديو)
Lebanon 24
وضعه الماديّ صعب جدّاً... بطل مسلسل "باب الحارة" ينام في الشارع ويُوجّه نداءً (فيديو)
10:17 | 2025-07-20
20/07/2025 10:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب "فنانة كبيرة" عن 61 عاماً
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب "فنانة كبيرة" عن 61 عاماً
08:45 | 2025-07-20
20/07/2025 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عراك وتضارب داخل نادٍ رياضيّ
Lebanon 24
عراك وتضارب داخل نادٍ رياضيّ
07:10 | 2025-07-20
20/07/2025 07:10:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه قصة جنبلاط مع السويداء!
Lebanon 24
هذه قصة جنبلاط مع السويداء!
11:00 | 2025-07-20
20/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ تنتشر لشربل إبن عادل كرم... شاهدوا كيف أصبح
Lebanon 24
صورٌ تنتشر لشربل إبن عادل كرم... شاهدوا كيف أصبح
05:36 | 2025-07-20
20/07/2025 05:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:59 | 2025-07-21
خطوط ألاسكا الجوية توقف كل رحلاتها.. ما السبب؟
01:39 | 2025-07-21
كارثة جوية كادت تقع.. قائد طائرة ركاب يتفادى تصادما مع قاذفة قنابل أميركية (فيديو)
23:00 | 2025-07-20
موقع أثري روماني تحت حماية الماعز
23:00 | 2025-07-20
برجك اليوم
15:02 | 2025-07-20
جمل بساق اصطناعية (صورة)
12:44 | 2025-07-20
"غزو الخنافس" يعود إلى بريطانيا بعد غياب لعقود
فيديو
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
15:29 | 2025-07-20
21/07/2025 11:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
14:35 | 2025-07-20
21/07/2025 11:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
21/07/2025 11:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24