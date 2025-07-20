للمرة الثانية.. مسلسل كرتوني شهير يسخر من الأمير هاري وزوجته ميغان

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سخر مُجددا مسلسل "فاميلي غاي" الكرتوني الكوميدي الشهير من الأمير هاري وزوجته .وفي أحدث حلقاته التي عُرضت بتاريخ 17 الجاري بعنوان "عالم "، تُسافر فيها الشخصيتان وستوي عبر الزمن، حيث يقوم الكلب المتحدث (شخصية في المسلسل) بمقارنة الزوجين ببعض من أسوأ الأحداث التاريخية.وبعدما حذر ستوي صديقه بريان من أن القيام بفعل معين أثناء السفر عبر الزمن قد "يغيّر مجرى التاريخ"، رد بريان: "أنت تقول ذلك دائما، لكن أليس التاريخ سيئا على أي حال؟"ثم، ووفقا لقاعدة الثلاثية، يذكر والحملات ، قبل أن يقاطعه ستوي ساخرا: "زواج الأمير هاري من ".وفي المشهد التالي، ينتقل المسلسل إلى إحدى لقطاته الساخرة المعروفة، حيث يُعرض الأمير هاري جالسا على أريكة يشاهد الحلقة. ويشتكي قائلا: "مرة أخرى؟"، ثم يستدير نحو الكاميرا واضعا يديه على وركيه ويقول: "وكأن زوجاتكم جميعا أفضل بكثير؟"يُذكر ان مسلسل "فاميلي غاي"، المعروف بعدم تردده في السخرية من شخصيات مشهورة، سبق له أن استهدف الزوجين في عام 2023.(روسيا اليوم)