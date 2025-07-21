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منوعات
المؤبد لشاب و7 سنوات لوالده في قضية قتل خلال مشاجرة
Lebanon 24
21-07-2025
|
06:06
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قضت محكمة جنايات مستنأف الإسكندرية في مصر، بمعاقبة كل من "ا.س.م" بالسجن المؤبد والمتهم "س.م ا" بالسجن المشدد 7 سنوات ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطه وألزمتهم بالمصاريف الجنائية لاتهامهم في قتل المجني عليه "م.س.ع".
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تعود أحداث القضية لسنة 2024، عندما تلقت
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنتزة اول يفيد بمشاجرة ووفاة المجني عليه متاثرا باصابته بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه علي أثر خلاف سابق بين ميكانيكي سيارات وبين المتهم الأول "ا.س.م"، توجه المجني عليه " م.س.ع" لفض تلك الخلافات وحال ذلك دار فيما بينهما حديث علي أثره تشابكوا بالأيدي وتعدوا علي بعضهم البعض بالضرب محدثين إصابات بعضهم البعض، وتم فض الشجار وانصرف المجني عليه وعقب مرور فترة زمنية قصيرة أبصر المتهم الثاني " س.م.ا" المجني عليه فصاح بالشتائم حال حملهم الأسلحة البيضاء، موجهين عبارات السباب لاستدراجه إليهم وعلي أثر ذلك توجه المجني عليه إليهم وتعدي عليه المتهم الأول بالسلاح الأبيض وطعنه طعنه بمنطقة
الصدر
والمتهم تعدي عليه بالضرب وتدخل الأهالي لفضها ونقل المجني عليه إلي المستشفي إلا أنه توفي متأثرا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت
النيابة
التحقيق التى قررت إحالته إلى
محكمة الإسكندرية
التي أصدرت حكمها. (اليوم السابع)
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