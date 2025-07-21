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منوعات
خلاف عائلي يتحول إلى اتهام بالابتزاز بين سيدة وشقيق زوجها
Lebanon 24
21-07-2025
|
08:30
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وجهت سيدة اتهاما لشقيق زوجها بابتزازها بواسطة فيديوهات خاصة، بمنطقة الطالبية في مصر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وباشرت
النيابة
التحقيق.
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تلقى
قسم شرطة الطالبية
، بلاغا من سيدة، اتهمت فيه شقيق زوجها بابتزازها، وذكرت أن المتهم هددها بواسطة فيديوهات خاصة بها، بسبب خلاف بينهما.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الاتهام، وتولت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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