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أثناء جلسة استماع... هكذا تمكّن سجين من الفرار من المحكمة

Lebanon 24
22-07-2025 | 01:05
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فرّ سجين من قاعة محكمة في مدينة دوسلدورف بغرب ألمانيا، يوم الإثنين، أثناء جلسة استماع قانونية كانت تتعلق بطلب تسليمه إلى السلطات النمساوية.

وأفادت السلطات أن الرجل مطلوب بتهمتي الإيذاء البدني الخطير والسرقة المشددة كعضو في عصابة، وفقاً لما نقلته وكالة "د.ب.أ".

وكانت النمسا قد تقدمت سابقاً بطلب رسمي لتسليم المتهم، وكانت الجلسة المنعقدة اليوم في المحكمة مخصصة للنظر في هذا الطلب.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة إن السجين نُقل إلى غرفة اجتماعات تقع في منطقة احتجاز مؤمنة، وذلك بهدف التحدث مع محاميه.

وأضافت أن السجين استغل لحظة مغادرته الغرفة ليهرب عبر باب جانبي يؤدي إلى الفناء الداخلي للمبنى، حيث تمكن من تسلق سياج أمني مرتفع والفرار من المكان. وأكدت المتحدثة أنه لم يُصب أي شخص بأذى خلال عملية الفرار.

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