للبحث عن هذا الشيء... إجبار عاملي النظافة على تفتيش 8 أطنان من القمامة (صورة)

استمرت هذه المهمة الشاقة أكثر من أربع ساعات تحت حرارة تجاوزت الـ30 درجة مئوية.بدأت القصة في عندما كانت امرأة من مدينة شنتشن تسافر مع طفلها إلى داتونغ.وبالخطأ، وضعت ساعة الطفل الذكية داخل كيس قمامة في .

وبعد مغادرتها، اكتشفت عبر خاصية تحديد الموقع في الساعة أنها لا تزال في محطة .

وبناءً على نصيحة أحد أصدقائها، تواصلت الأم، التي تُدعى "لو"، مع الحكومي، مما دفع شركة "شينتشنغ" العامة لإدارة النفايات للتدخل. تم نقل ثمانية أطنان من القمامة إلى ساحة خارجية، حيث طلب من العاملين البحث يدويًا عن الساعة حتى تم العثور عليها أخيرًا.

على الرغم من أن "لو" عرضت مكافأة مالية للعاملين، إلا أنهما رفضا ذلك. وسرعان ما روجت السلطات المحلية للحادثة كـ"مثال على كرم الضيافة والخدمة العامة"، إلا أن ذلك قوبل بانتقادات شديدة من مستخدمي الإنترنت، الذين تساءلوا عن جدوى تخصيص موارد ضخمة وجهود بشرية ضخمة من أجل ساعة لا تتجاوز قيمتها 1000 يوان (حوالي 140 دولارًا).

وفي ظل تصاعد الانتقادات، دافع نائب مدير ، تشيغانغ، عن القرار قائلاً"ما دام هناك طلب من الجمهور، فعلينا القيام بذلك".لكن تصريحه لم يقنع الكثيرين، الذين رأوا في الحادثة استغلالًا لجهود العاملين وتبديدا للموارد العامة.وفي افتتاحية لصحيفة "ساذرن متروبوليس نيوز"، وُجهت انتقادات حادة للسلطات، معتبرة أن الحادثة لا تستحق الترويج، وتساءلت عما إذا كان عاملا النظافة قد تلقيا أي مكافأة على الجهد الإضافي، وهو ما لم توضحه .