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للبحث عن هذا الشيء... إجبار عاملي النظافة على تفتيش 8 أطنان من القمامة (صورة)

Lebanon 24
22-07-2025 | 03:40
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أثارت السلطات المحلية في مدينة داتونغ الصينية موجة من الغضب على الإنترنت، بعدما أجبرت عاملي نظافة على البحث في أكوام من النفايات للعثورعلى ساعة ذكية مفقودة تعود لطفل سائح.
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استمرت هذه المهمة الشاقة أكثر من أربع ساعات تحت حرارة تجاوزت الـ30 درجة مئوية.

بدأت القصة في تموز عندما كانت امرأة من مدينة شنتشن تسافر مع طفلها إلى داتونغ.

وبالخطأ، وضعت ساعة الطفل الذكية داخل كيس قمامة في القطار.
وبعد مغادرتها، اكتشفت عبر خاصية تحديد الموقع في الساعة أنها لا تزال في محطة السكك الحديدية.

وبناءً على نصيحة أحد أصدقائها، تواصلت الأم، التي تُدعى "لو"، مع الخط الساخن الحكومي، مما دفع شركة "شينتشنغ" العامة لإدارة النفايات للتدخل. تم نقل ثمانية أطنان من القمامة إلى ساحة خارجية، حيث طلب من العاملين البحث يدويًا عن الساعة حتى تم العثور عليها أخيرًا.

على الرغم من أن "لو" عرضت مكافأة مالية للعاملين، إلا أنهما رفضا ذلك. وسرعان ما روجت السلطات المحلية للحادثة كـ"مثال على كرم الضيافة والخدمة العامة"، إلا أن ذلك قوبل بانتقادات شديدة من مستخدمي الإنترنت، الذين تساءلوا عن جدوى تخصيص موارد ضخمة وجهود بشرية ضخمة من أجل ساعة لا تتجاوز قيمتها 1000 يوان (حوالي 140 دولارًا).

وفي ظل تصاعد الانتقادات، دافع نائب مدير إدارة المدينة، شياو تشيغانغ، عن القرار قائلاً"ما دام هناك طلب من الجمهور، فعلينا القيام بذلك".

لكن تصريحه لم يقنع الكثيرين، الذين رأوا في الحادثة استغلالًا لجهود العاملين وتبديدا للموارد العامة.

وفي افتتاحية لصحيفة "ساذرن متروبوليس نيوز"، وُجهت انتقادات حادة للسلطات، معتبرة أن الحادثة لا تستحق الترويج، وتساءلت عما إذا كان عاملا النظافة قد تلقيا أي مكافأة على الجهد الإضافي، وهو ما لم توضحه الجهات الرسمية.








 
 
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