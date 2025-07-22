Advertisement

منوعات

مقابل 60 ألف دولار.. هذا ما فعله أب عربي بإبنته

Lebanon 24
22-07-2025 | 08:08
A-
A+
Doc-P-1395047-638887938537269237.png
Doc-P-1395047-638887938537269237.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شرطة بغداد الرصافة عن توقيف رجل حاول بيع ابنته البالغة من العمر 10 سنوات مقابل 80 مليون دينار عراقي (نحو 60 ألف دولار)، في إحدى مناطق شرق العاصمة.
Advertisement

وتم إحباط عملية البيع يوم أمس الإثنين من خلال كمين أعدته قوة أمنية بعد متابعة دقيقة، وأنقذت الطفلة من مصير مجهول، فيما جرى توقيف الأب تمهيدًا لمحاكمته. ولم يُكشف عن الجهة التي كانت تنوي شراء الطفلة ولا عن دوافع الطرفين.

الحادثة أثارت موجة استنكار عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وسط دعوات لإنشاء دور رعاية لحماية الأطفال من العنف الأسري والاتجار بالبشر.

يُشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن أحبطت الأجهزة الأمنية في مايو الماضي محاولة زوجين بيع طفلتهما الرضيعة في محافظة ديالى. (24)

 
 
مواضيع ذات صلة
يعقوبيان: ما فعلته الحكومة يبقى خجولًا جدًا مقابل ما تستطيع فعله
lebanon 24
22/07/2025 23:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
يعقوبيان: ما فعلته الحكومة يبقى خجولًا جدًا مقابل ما تستطيع فعله وأمل الناس يكمن في ما يمكن أن تفعله ضد فساد السلطة
lebanon 24
22/07/2025 23:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مطلوب في منطقة الحدت... هذا ما فعله لشابة مقابل مبلغ ماليّ
lebanon 24
22/07/2025 23:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني: نسعى للحصول على 60 مليار دولار من الشركاء
lebanon 24
22/07/2025 23:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
13:26 | 2025-07-22
10:28 | 2025-07-22
03:40 | 2025-07-22
02:40 | 2025-07-22
01:05 | 2025-07-22
23:36 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24