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منوعات
مقابل 60 ألف دولار.. هذا ما فعله أب عربي بإبنته
Lebanon 24
22-07-2025
|
08:08
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أعلنت شرطة
بغداد
الرصافة عن توقيف رجل حاول بيع ابنته البالغة من العمر 10 سنوات مقابل 80 مليون
دينار
عراقي
(نحو 60 ألف دولار)، في إحدى مناطق شرق العاصمة.
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وتم إحباط عملية البيع يوم أمس الإثنين من خلال كمين أعدته قوة أمنية بعد متابعة دقيقة، وأنقذت الطفلة من مصير مجهول، فيما جرى توقيف الأب تمهيدًا لمحاكمته. ولم يُكشف عن الجهة التي كانت تنوي شراء الطفلة ولا عن دوافع الطرفين.
الحادثة أثارت موجة استنكار عارمة على
مواقع التواصل الاجتماعي
في
العراق
، وسط دعوات لإنشاء دور رعاية لحماية الأطفال من العنف الأسري والاتجار بالبشر.
يُشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن أحبطت
الأجهزة الأمنية
في
مايو
الماضي محاولة زوجين بيع طفلتهما الرضيعة في محافظة ديالى. (24)
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