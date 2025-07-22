صاحبة "أكبر شفتين في العالم" تثير الجدل

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قبل أن تصبح من أشهر الوجوه على الإنترنت بسبب مظهرها المبالغ فيه، كانت البلغارية أندريا إيفانوفا شابة سمراء تعمل كمساعدة تمريض، بملامح ناعمة وابتسامة طبيعية. اليوم، وبعد سلسلة طويلة من العمليات التجميلية، تقول إنها تملك "أكبر شفتين في العالم".. تحول جذري أثار موجة من ردود الفعل على ، حيث انتشرت صور "قبل وبعد" على نطاق واسع.إيفانوفا، البالغة من العمر 28 عامًا، أنفقت أكثر من 27 ألف دولار أميركي على حشوات وعمليات تجميلية غيّرت ملامح وجهها بشكل كامل. إلى جانب حقن الشفاه المتكرر، خضعت أيضًا لتعديلات في الذقن، خط الفك، وعظام الوجنتين، بالإضافة إلى عملية تكبير للصدر، مؤكدة أن هدفها هو تحقيق ما تصفه بـ"الجمال غير التقليدي والمبالغ فيه".وفي تصريحات صحفية، قالت أندريا: "أنا لا أحب المظاهر العادية المملة... أحب أن أكون مختلفة، وأن أُظهر بطريقتي". ويُعد شعرها الأشقر البلاتيني، وشفاهها المتضخمة، ومكياجها الصارخ، عناصر أساسية في مظهرها الحالي.ورغم تحفظ الأطباء واعتراض بعضهم على الاستمرار في حقن الشفاه، تواصل أندريا تنفيذ رؤيتها الشخصية للجمال. "بعض أصدقائي لم يعودوا ينجذبون إليّ، لكني معتادة على ذلك... المهم أن أكون على طبيعتي كما أراها أنا"، تقول.لكن علاقتها بمحيطها العائلي ليست بالسهولة نفسها، إذ تؤكد أن والديها وأجدادها يعتبرون مظهرها مخيفًا، وهو أمر لا يبدو أنها تكترث له: "أنا امرأة راشدة، وما أفعله بجسدي قراري وحدي". (news18)