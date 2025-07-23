وجدت داخل المباني السكنية.. الأفاعي تغزو هذا البلد!

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لوحظ مؤخرا في العاصمة وعدة مناطق مجاورة تزايد في حالات ظهور الثعابين داخل المباني السكنية والعامة خلال موسم الرياح الموسمية.وقال كاران أغروال، سكان منطقة "شرق كايلاش" جنوبي العاصمة نيودلهي: "كان في المطبخ... في الطابق الثالث"، وهو يستذكر أنه تم إبلاغه بوجود أفعى في أحد المنازل في الحي.وقد عُثر على أفعى جرذان هندية يبلغ طولها ثلاثة أقدام داخل خزانة مطبخ في منزل بالطابق الثالث من مبنى سكني، مما أثار حالة من الذعر في المنطقة.وبعد التواصل مع للطوارئ التابع لمنظمة "وايلدلايف إس أو إس" (Wildlife SOS)، وصلت وحدة الاستجابة السريعة إلى المكان وأمسكت بالزاحف الأصفر النحيف وغير السام الذي يتميز بخطوط عرضية سوداء، بحسب ما أفاد به السكان.وعلى الرغم من أن مثل هذه المشاهدات قد تبدو نادرة، إلا أن الحوادث من هذا النوع تصبح شائعة خلال موسم الرياح الموسمية في العاصمة.ووفقا للخبراء، فإن الجحور المغمورة بالمياه والأراضي المشبعة تدفع الثعابين للبحث عن ملاجئ جافة، وغالبا ما يتم دفعها خارج بيئتها الطبيعية، فتدخل إلى المنازل والمدارس والمخازن وحتى المباني الحكومية.وأوضحت سوبيدها بهاتناغار، مديرة الاتصالات في "وايلدلايف إس أو إس"، قائلة: "عادة ما يؤدي موسم الرياح الموسمية إلى زيادة في مشاهدات الثعابين، لأنها تبحث عن مأوى جاف وآمن، مما يؤدي بها غالبا إلى دخول المناطق الحضرية".وأضافت المنظمة أنها قامت خلال الأسابيع الأخيرة بإمساك عدد من الثعابين في أنحاء دلهي والمنطقة المحيطة. ففي أحد الحوادث، تمت إزالة أفعى كوبرا مزينة يبلغ طولها أربعة أقدام من كافيتيريا جامعة جواهر لال نهرو، حيث وُجدت ملتفة بالقرب من أسطوانة غاز.وفي الأسبوع الأول من يوليو، وقعت حادثة مشابهة في مقر إقامة رئيس الوزراء ، حيث تم العثور على أفعى جرذان وتمت إزالتها لاحقا.أما في مدينة "غريتر نويدا"، فكان لا بد من إزالة أفعى كوبرا من داخل خزانة ملابس، بينما تم إنقاذ أفعى جرذان يبلغ طولها سبعة أقدام من شبكة تدريب على الكريكيت في منطقة "راج ناغار إكستنشن" في مدينة "غازي آباد".كما تم رصد ثعابين وإزالتها في مناطق فيهار، بوراري، وتشاتربور من قبل فرق "وايلدلايف إس أو إس". وقد تم الإبلاغ عن جميع هذه الحوادث خلال شهر يونيو.وتقول المنظمة إن هذا الارتفاع الحاد في مشاهدات الثعابين وعمليات إنقاذها لا يقتصر على دلهي فقط. ففي مدينة أغرا، تلقى الخط الساخن للمنظمة أكثر من 100 بلاغ لإنقاذ ثعابين بين يونيو ومنتصف يوليو من هذا العام. وشملت الزواحف التي تم إنقاذها 34 أفعى جرذان هندية، و23 أفعى كوبرا مزينة، و21 أفعى ذئب شائعة.ووفقا للمنظمة، فقد لوحظت اتجاهات مماثلة في بقية أنحاء البلاد. (روسيا اليوم)