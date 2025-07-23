فرحة تتحول إلى مأساة.. مقتل شاب بطلق طائش في زفاف بمصر

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تمكنت بمديرية أمن الشرقية في مصر،من ضبط عريس شاب؛ لاتهامه بالتسبب في مصرع أحد الأهالي جراء طلق ناري بالخطأ أثناء حفل زفاف المتهم بمدينة القرين.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من بوصول " إ" وشهرته "رمانة" مقيم بمدينة القرين، جثة هامدة إثر طلق خرطوش، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف .وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر تعرضه لطلق ناري (خرطوش) أثناء حضوره حفل زفاف المدعو "ف م ح" 22 عاما، حيث أصابه الأخير أثناء إطلاق النيران في حفل زفافه.وتم ضبط العريس المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1685 جنح القرين لسنة 2025، وأخطرت العامة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)