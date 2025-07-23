7 سنوات سجناً لاثنين أدينا بضرب شخص حتى فارق الحياة

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قضت في مصر، بمعاقبة المتهم "ح.م" عامل و"ا.ا" بالسجن 7 سنوات لاتهامه بالاعتداء على أحد الأشخاص حتى وفاته بدائرة مركز .تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج، عندما اتهمت المتهمين بالتعدى علي المجنى عليه بالضرب ما أدى إلى إصابته ووفاته بسبب خلافات بين الطرفين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى والتى أصدرت حكمها السابق. (اليوم السابع)