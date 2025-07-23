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7 سنوات سجناً لاثنين أدينا بضرب شخص حتى فارق الحياة

Lebanon 24
23-07-2025 | 15:00
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قضت محكمة جنايات سوهاج في مصر، بمعاقبة المتهم "ح.م" عامل و"ا.ا" بالسجن 7 سنوات لاتهامه بالاعتداء على أحد الأشخاص حتى وفاته بدائرة مركز سوهاج.
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تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج، عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتعدى علي المجنى عليه بالضرب ما أدى إلى إصابته ووفاته بسبب خلافات بين الطرفين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق. (اليوم السابع)
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