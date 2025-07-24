Advertisement

منوعات

رغم نجاحها... قفزت من الطابق الرابع بعد تلقيها نتيجة الثانوية العامة

Lebanon 24
24-07-2025 | 09:46
A-
A+
Doc-P-1396045-638889724799239212.jpg
Doc-P-1396045-638889724799239212.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أقدمت طالبة مصرية على محاولة إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق الرابع ، عقب تعرضها لصدمة نفسية شديدة؛ بسبب نتيجة الثانوية العامة.
Advertisement

وتلقّى قسم شرطة الرمل ثان بلاغًا من مستشفى الطلبة بسبورتنج يفيد بوصول فتاة في حالة حرجة، تعاني من كسور متعددة ونزيف داخلي، إثر سقوطها من ارتفاع.

وتبيّن أن المصابة تُدعى "آية"، تبلغ من العمر 18 عامًا، طالبة بالصف الثالث الثانوي، وقد تعذّر استجوابها لسوء حالتها الصحية.

وأفاد والد الطالبة، البالغ من العمر 47 عامًا، أن ابنته دخلت في حالة من الحزن الشديد والاكتئاب بعد حصولها على مجموع 50%، وهو ما لم يتوافق مع طموحاتها في الالتحاق بكلية كانت تحلم بها.

وأوضح أنها ألقت بنفسها من الشرفة مستغلة انشغال الأسرة، دون أن تُظهر أي علامات سابقة تدل على نيتها لفعل ذلك.

وأكد الأب أن ابنته لم تكن تعاني من أي مشاكل أسرية أو خلافات، ولم يوجّه اتهامًا لأي طرف بالتسبب في الحادث.

وبحسب التحريات الأولية، فإن الطالبة أقدمت على هذه المحاولة نتيجة ضغوط نفسية شديدة رغم نجاحها في الامتحانات. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
مواضيع ذات صلة
لقطة لدانييلا رحمة تشعل مواقع التواصل.. قفزت من الطابق الرابع! (فيديو)
lebanon 24
24/07/2025 19:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
يرق تابع فرز مسابقات الثانوية العامة وأشرف على التحضيرات لبدء التصحيح
lebanon 24
24/07/2025 19:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
في اليوم الرابع للحرب.. إسرائيل تستهدف مقرات فيلق القدس في قلب طهران
lebanon 24
24/07/2025 19:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سرّب امتحانات الثانوية.. فكان هذا مصيره
lebanon 24
24/07/2025 19:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:51 | 2025-07-24
10:06 | 2025-07-24
06:32 | 2025-07-24
04:37 | 2025-07-24
04:36 | 2025-07-24
02:58 | 2025-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24