رغم نجاحها... قفزت من الطابق الرابع بعد تلقيها نتيجة الثانوية العامة

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أقدمت طالبة على محاولة إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق الرابع ، عقب تعرضها لصدمة نفسية شديدة؛ بسبب نتيجة الثانوية العامة.وتلقّى قسم شرطة الرمل ثان بلاغًا من مستشفى الطلبة بسبورتنج يفيد بوصول فتاة في حالة حرجة، تعاني من كسور متعددة ونزيف داخلي، إثر سقوطها من ارتفاع.وتبيّن أن المصابة تُدعى "آية"، تبلغ من العمر 18 عامًا، طالبة بالصف الثالث الثانوي، وقد تعذّر استجوابها لسوء حالتها الصحية.وأفاد والد الطالبة، البالغ من العمر 47 عامًا، أن ابنته دخلت في حالة من الحزن الشديد والاكتئاب بعد حصولها على مجموع 50%، وهو ما لم يتوافق مع طموحاتها في الالتحاق بكلية كانت تحلم بها.وأوضح أنها ألقت بنفسها من الشرفة مستغلة انشغال الأسرة، دون أن تُظهر أي علامات سابقة تدل على نيتها لفعل ذلك.وأكد الأب أن ابنته لم تكن تعاني من أي مشاكل أسرية أو خلافات، ولم يوجّه اتهامًا لأي طرف بالتسبب في الحادث.وبحسب التحريات الأولية، فإن الطالبة أقدمت على هذه المحاولة نتيجة ضغوط نفسية شديدة رغم نجاحها في الامتحانات. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت لمباشرة التحقيقات.