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بعد غياب 20 عامًا.. الأفعى الأصغر في العالم تظهر مجددًا شاهدوا الصور

Lebanon 24
24-07-2025 | 11:51
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شهدت جزيرة بربادوس اكتشافًا علميًا نادرًا، حيث تمكن فريق من الباحثين البيئيين من رصد أصغر أفعى في العالم مجددًا، وهي "أفعى الخيط البربادوسية"، بعد غيابٍ عن الأنظار استمر لأكثر من 20 عامًا.
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هذه الأفعى الدقيقة، التي لا يتعدى طولها 10 سنتيمترات وتُشبه بخيط معكرونة رفيع، كانت مدرجة ضمن الكائنات المفقودة علميًا لسنوات طويلة، نظرًا لندرة مشاهدتها.


وجاء الاكتشاف خلال مسح بيئي ميداني أجرته وزارة البيئة بالتعاون مع منظمة Re:wild المتخصصة في حماية التنوع البيولوجي. وخلال المسح، عثر الباحثان كونور بلايدز وجاستن سبرينغر على الأفعى النادرة مختبئة تحت صخرة في قلب الجزيرة.


في تفصيل لافت، قال سبرينغر إنه شعر بوجودها من خلال رائحتها الفريدة قبل أن يراها. وبعد العثور عليها، خضعت الأفعى لفحص مخبري في جامعة جزر الهند الغربية، حيث تم تأكيد هويتها من خلال تميّزها بخطوط برتقالية باهتة وقشور خاصة.


يُذكر أن الظهور الأول لهذه الأفعى جرى توثيقه عام 1889، ومنذ ذلك الحين لم يتم تسجيل سوى حفنة قليلة من المشاهدات الرسمية. وتمتاز الأفعى بمعدلات تكاثر بطيئة جداً، إذ تضع الأنثى بيضة واحدة فقط في كل مرة، وهو ما يجعل زيادة عددها بطيئة وينذر باستمرار ندرتها.














 
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