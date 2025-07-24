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مأساة في بلد عربي... حريق مصنع يودي بحياة أحد العمال

Lebanon 24
24-07-2025 | 13:24
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شهدت منطقة أرض جبر التابعة لمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، حريقًا هائلًا اندلع داخل مصنع لإنتاج أطباق الفوم، وأسفر عن وفاة شخص نتيجة الاختناق بعد استنشاقه كميات كبيرة من الدخان أثناء محاولته إخماد النيران، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
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جرى نقل جثمان الضحية إلى مستشفى قليوب العام، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق.


كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقّت بلاغًا من شرطة النجدة عن اندلاع الحريق، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية برفقة 9 سيارات إطفاء، بينها خزان استراتيجي، إضافة إلى سيارة إسعاف تحسبًا لوجود إصابات.


ونجحت القوات في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، بينما بدأت الجهات المختصة في حصر الخسائر المادية.


من جهتها، أمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة الموقع وتحديد سبب الحريق، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
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