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أكبرها أسفر عن 15 مصابًا... حوادث سير مروعة في 3 محافظات عربية

Lebanon 24
24-07-2025 | 16:00
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شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، حادث تصادم مروع بين مركبة نقل جماعي وعربة "بيك أب" على طريق دكرنس، أسفر عن إصابة 15 شخصًا بجروح متفاوتة، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.


وتم نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وكسور وجروح بالغة، خاصة في منطقتي الوجه والعنق. وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث بعد تحرير محضر رسمي.
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وبحسب مديرية أمن الدقهلية، وقع الحادث قرب "مضرب فرعون"، وسُجّلت 14 إصابة في البداية، قبل أن يُضاف مصاب جديد لاحقًا.


وفي السياق ذاته، سُجّل حادثان مروريان آخران اليوم؛ الأول في المنوفية على طريق "بركة السبع – شبين الكوم"، أدى إلى إصابة 3 أشخاص، والثاني في القليوبية حيث أصيب 9 أشخاص إثر تصادم سيارة خاصة مع ميكروباص على الطريق الدائري، وقد نُقلوا إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج.


ورُفعت السيارات المتضررة من الطرق، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.


أما في القليوبية، فقد أُصيب 9 أشخاص إثر تصادم سيارة خاصة مع أخرى من نوع ميكروباص على الطريق الدائري ضمن نطاق المحافظة.
وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي، فيما رُفعت المركبتان من موقع الحادث لتيسير حركة المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.
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