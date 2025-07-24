أكبرها أسفر عن 15 مصابًا... حوادث سير مروعة في 3 محافظات عربية

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وتم نقل المصابين إلى ، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وكسور وجروح بالغة، خاصة في منطقتي الوجه والعنق. وفتحت تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث بعد تحرير محضر رسمي.وبحسب ، وقع الحادث قرب "مضرب "، وسُجّلت 14 إصابة في البداية، قبل أن يُضاف مصاب جديد لاحقًا.وفي السياق ذاته، سُجّل حادثان مروريان آخران اليوم؛ الأول في المنوفية على طريق "بركة السبع – شبين الكوم"، أدى إلى إصابة 3 أشخاص، والثاني في حيث أصيب 9 أشخاص إثر تصادم سيارة خاصة مع ميكروباص على ، وقد نُقلوا إلى لتلقي العلاج.ورُفعت السيارات المتضررة من الطرق، فيما باشرت التحقيقات.أما في القليوبية، فقد أُصيب 9 أشخاص إثر تصادم سيارة خاصة مع أخرى من نوع ميكروباص الدائري ضمن نطاق المحافظة.