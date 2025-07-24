بلحظة... وشم مؤقت يكشف المخدرات في المشروبات!

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طوّر علماء من لأبحاث العلوم البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية وشمًا مؤقتًا قادرًا على اكتشاف وجود المخدرات في المشروبات خلال فقط، في خطوة تهدف للحد من حالات التخدير المتعمد، خصوصًا تلك المرتبطة بجرائم "الاغتصاب في المواعدة".ويواجه كثيرون صعوبة في التحقق من تلوّث مشروباتهم، خاصة أن بعض المواد المخدّرة، مثل حمض الغاما هيدروكسي بيوتيريك (GHB)، لا طعم لها ولا لون ولا رائحة، ما يجعل كشفها بالعين المجردة مستحيلًا.الوشم الذي ابتكره الفريق يتحوّل لونه من الأصفر إلى الأحمر عند ملامسته لأي تركيز من مادة GHB.ويُطبع هذا الوشم المؤقت على طبقة بلاستيكية رفيعة، تحتوي على مادة هلامية مزوّدة بمستقبلات كيميائية تتفاعل فورًا مع المخدر.طريقة الاستخدام بسيطة: يُثبَّت الوشم على الجلد باستخدام لاصق خاص، ثم تُغمس الأصابع أو تُقطّر بعض قطرات المشروب المشكوك فيه على سطحه. إذا وُجدت مادة مخدّرة، يتغير لون الوشم فورًا.اختُبر الابتكار على أنواع مختلفة من المشروبات، بينها والقهوة، وأثبت فعاليته حتى في التركيزات المنخفضة.