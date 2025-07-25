Advertisement

منوعات

واقعة أقرب إلى الخيال.. استخراج 24 ملقط شعر وإبرة من معدة شاب (صور)

Lebanon 24
25-07-2025 | 01:21
A-
A+
Doc-P-1396299-638890285194415210.jpg
Doc-P-1396299-638890285194415210.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في واقعة أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة، شهدت مدينة السليمانية في العراق حدثا غريبا تمثل في استخراج 24 ملقط شعر وإبرة، من معدة شاب في مدينة السليمانية.
Advertisement

وكشف مستشفى الجهاز الهضمي والكبد التعليمي في مدينة السليمانية العراقية، عن نجاح فريقه الطبي في استخراج 16 ملقط شعر، و8 إبر، وغطاءين لاثنين من ملاقط الشعر، من معدة شاب عراقي، يبلغ من العمر 29 عامًا.
 
 
 
 
وقال نائب مدير المستشفى، الدكتور مصطفى عبد الرحمن، إن المريض راجع المستشفى وهو يشكو من آلام حادة في المعدة، وبعد إجراء الفحوصات الشعاعية، تبيّن وجود أجسام غريبة في معدته، بينها أدوات حادة ومعدنية.

وأضاف عبد الرحمن: "أجرينا له عملية منظار عبر الفم تحت التخدير العام، وخلال ساعة تمكّنا من استخراج جميع الأدوات".

وبحسب المصدر الطبية، فإن المريض يُعاني من اضطرابات نفسية دفعته إلى ابتلاع تلك الأدوات.
 
 
 
وأكد الطبيب أن حالة المريض الصحية باتت مستقرة بعد العملية، وهو من سكان مدينة السليمانية.(إرم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
خيال علمي يتحوّل إلى واقع استخباراتي.. صراصير قتالية تحت السيطرة البشرية
lebanon 24
25/07/2025 11:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: هناك احتمال بوقوع أعمال عدائية وعلى مواطنينا معرفة موقع أقرب ملجأ حال اندلاعها
lebanon 24
25/07/2025 11:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: ينبغي على المواطنين الأميركيين معرفة موقع أقرب ملجأ في حال وقوع أعمال عدائية
lebanon 24
25/07/2025 11:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
براك تعليقًا على التسريبات الصحافية في شأن تسليم طرابلس والبقاع الى سوريا: هذا خيال
lebanon 24
25/07/2025 11:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:23 | 2025-07-25
00:46 | 2025-07-25
23:22 | 2025-07-24
23:20 | 2025-07-24
23:00 | 2025-07-24
22:29 | 2025-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24