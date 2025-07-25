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منوعات
واقعة أقرب إلى الخيال.. استخراج 24 ملقط شعر وإبرة من معدة شاب (صور)
Lebanon 24
25-07-2025
|
01:21
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في واقعة أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة، شهدت مدينة
السليمانية
في
العراق
حدثا غريبا تمثل في استخراج 24 ملقط شعر وإبرة، من معدة شاب في مدينة السليمانية.
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وكشف مستشفى الجهاز الهضمي والكبد التعليمي في مدينة السليمانية
العراقية
، عن نجاح فريقه الطبي في استخراج 16 ملقط شعر، و8 إبر، وغطاءين لاثنين من ملاقط الشعر، من معدة شاب
عراقي
، يبلغ من العمر 29 عامًا.
وقال نائب
مدير المستشفى، الدكتور
مصطفى عبد الرحمن
، إن المريض راجع المستشفى وهو يشكو من آلام حادة في المعدة، وبعد إجراء الفحوصات الشعاعية، تبيّن وجود أجسام غريبة في معدته، بينها أدوات حادة ومعدنية.
وأضاف
عبد الرحمن
: "أجرينا له عملية منظار عبر الفم تحت التخدير العام، وخلال ساعة تمكّنا من استخراج جميع الأدوات".
وبحسب المصدر الطبية، فإن المريض يُعاني من اضطرابات نفسية دفعته إلى ابتلاع تلك الأدوات.
وأكد الطبيب أن حالة المريض الصحية باتت مستقرة بعد العملية، وهو من سكان مدينة السليمانية.(إرم نيوز)
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