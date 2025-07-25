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متفرقات

من فائض القهوة البرازيلية إلى موائد العالم.. هكذا وُلدت "نسكافيه" في زمن الأزمات

Lebanon 24
25-07-2025 | 16:00
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من المفارقات أن حربين عالميتين ومشكلة فائض إنتاج القهوة في البرازيل مهّدت الطريق لولادة وانتشار القهوة سريعة التحضير في العالم، والتي أصبحت علامة يومية لا تُخطئها البيوت والمكاتب. ففي 24 تموز 1938، ظهرت أول علامة تجارية مسجلة لهذا النوع من القهوة تحت اسم "نسكافيه"، بعد تعاون بين الحكومة البرازيلية وشركة "نستله" للحفاظ على فائض محاصيل البن.
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استخدم الخبير ماكس مورغنثالر في "نستله" تقنية تمزج مستخلص القهوة مع الكربوهيدرات القابلة للذوبان لتحسين النكهة، فكان المنتج الجديد سريع التحضير وعمليًا ورخيصًا، ما جعله مثالياً خصوصًا في أوقات الحروب.

رغم أن أول براءة اختراع في هذا المجال تعود إلى النيوزيلندي ديفيد سترانغ عام 1890، فإن الابتكار ظل مجهولًا. وبعده، توالت المحاولات من الياباني ساتوري كاتو والبريطاني البلجيكي جورج واشنطن، الذي أطلق أول قهوة سريعة ناجحة تجاريًا عام 1909 تحت اسم "ريد إي كوفي"، والتي اكتسبت شهرة في الحرب العالمية الأولى ضمن حصص الجنود.

لكن "نسكافيه" اكتسبت شعبيتها العالمية خلال الحرب العالمية الثانية حين اشترى الجيش الأميركي كامل إنتاج الشركة. وهكذا تحوّلت القهوة السريعة من "ضرورة حرب" إلى عادة عالمية، بمذاقها السهل والسريع ورائحتها التي تنشر دفئًا لا يعرف الحرب.
 
(روسيا اليوم)
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