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هذا ما قررت “تشيشمي" التركية فعله بسبب الجفاف الأسوأ في تاريخها!

Lebanon 24
26-07-2025 | 02:00
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بدأت مدينة تشيشمي الساحلية، قرب إزمير في غربي تركيا، تطبيق برنامج تقنين نادر للمياه، يشمل قطع المياه يوميًا لمدة 7 ساعات، من الساعة 11 ليلًا حتى السادسة صباحًا، وذلك في ظل موجة جفاف غير مسبوقة تضرب المنطقة.
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ويهدف البرنامج إلى مواجهة أزمة تراجع منسوب المياه، بعد نفاد مخزون سد غورديس وانخفاض خطير في سد تهتالي، ما يهدد مصادر الشرب في المدينة وولاية إزمير عمومًا.

ودعت مديرية المياه السكان إلى ترشيد الاستهلاك عبر إجراءات يومية، مثل تقصير وقت الاستحمام إلى خمس دقائق، وإغلاق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان، وعدم تشغيل غسالات الصحون والملابس إلا عند امتلائها.

ورغم عدم حظر ري الحدائق الخاصة، أوصت السلطات بالري صباحًا أو مساءً، وتجنب الاستخدامات غير الضرورية للمياه، وسط قلق من تأثير الأزمة على الموسم السياحي، لا سيما أن تشيشمي تُعد من أبرز الوجهات الصيفية في تركيا.

وتحمل المدينة اسم "النافورة" باللغة التركية، بسبب وفرة ينابيعها قديمًا، ما يجعل الجفاف الحالي محط اهتمام وقلق بالغَين من السكان والجهات المعنية.
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