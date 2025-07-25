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متفرقات

استنفار واسع في الجزائر.. والسبب "ميلفاي" فاسدة!

Lebanon 24
25-07-2025 | 13:45
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شهدت بلدية البيرين في ولاية الجلفة الجزائرية حالة استنفار صحي، بعد تسجيل أكثر من 150 حالة تسمم غذائي جماعي يُشتبه في أن مصدرها حلوى "الميلفاي" التي بيعت في عدد من مقاهي المدينة.

ووفق مصادر طبية جزائرية، فقد توافد المصابون، وبينهم خمس نساء، إلى عدة مراكز صحية منذ مساء الخميس، مع تزايد الحالات خلال الليل. وتتراوح أعمار المصابين بين 12 و65 عامًا، وقد خضعوا للعلاج رغم الضغط الكبير على الطواقم الطبية.
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وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحلويات المشتبه بها تُجلب يوميًا من بلدية عين بوسيف في ولاية المدية، وتُنقل عبر شاحنة غير مبرّدة، ما يرجّح فسادها بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

السلطات المحلية فتحت تحقيقًا صحيًا وأمنيًا، بينما يُنتظر صدور نتائج التحاليل لتحديد السبب المؤكد وراء التسمم.
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