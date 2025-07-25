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الحملاليوم مناسب لمراجعة أهدافك الصحية. تمارس الرياضة بهدف إنقاص الوزن، فقد تشعر بالإرهاق. جرب التخفيف من التمارين المكثفة واتجه إلى رياضات هادئة مثل اليوغا لتعزيز التوازن والطاقة.الثورتُسلّط الأضواء على شؤونك العائلية، ويبدو أنك مقصر فيها . خصص وقتًا لعائلتك وابتعد قليلًا عن التزاماتك الروتينية. أما في المساء، فالعاطفة في أوجها إذا كان لديك شريك، وإن لم يكن، فخيارك الأفضل هو الأصدقاء.الجوزاءمعلومة من أحد أفراد العائلة قد تثير دهشتك أو تغير وجهة نظرك تجاه شخص مقرّب. تحلَّ بالحكمة، ولاتدع المشاعر السلبية تؤثر على علاقتك بمن تحب.السرطانالظروف مواتية للتحرك الإيجابي، فاليوم مناسب لتقوية الروابط مع الشريك أو حتى لعقد اتفاقيات جديدة في العمل. ستكتشف أن من حولك أوفياء أكثر مما كنت تظن.تمر الأسرة ببعض التحديات، وتُطلب منك وقفة حقيقية معهم. في المقابل، تشهد حياتك العاطفية بداية جديدة قد تكون مليئة بالإثارة، فكن منفتحًا لتجربة شيء مختلف.طيبتك تجعلك شخصًا محبوبًا بين الزملاء، فاليوم ستجد نفسك مشغولاً بمساعدة الآخرين. لكن لا تهمل علاقتك العاطفية التي تحتاج إلى اهتمام أكبر، كما عليك الحذر من التشتت في العمل.الميزانأفكارك المبدعة لا تجد الدعم الكافي اليوم، لكن لا تفقد الحماس. حاول تقبّل آراء الآخرين، فقد تحمل اقتراحاتهم فرصًا لتطوير رؤيتك.من الأيام التي تتطلب التعامل بدقة مع كل موقف. شخص معيّن بحاجة لتقديرك، وقد يكون هذا الموقف بداية لعلاقة أعمق أو تعاون مثمر.تسير الأمور بسرعة مدهشة اليوم، وتنهي المهام في وقت قياسي. الحصول على المعلومات يبدو سهلاً بشكل غير معتاد، فاستغل هذه السلاسة لإنجاز كل ما أجلته.الجديموقف إنساني في العمل قد يضعك في مواجهة مع الإدارة، بسبب دعمك لزميلة مظلومة. وقوفك إلى جانب الحق يُحتَرم، لكن تأكد من أن خطواتك مدروسة حتى لا تندم لاحقًا.الدلوالتوتر يخيّم على الأجواء العامة، مما يجعلك أكثر حساسية اليوم. شخص مقرّب في العمل يمد لك يد لتخفيف العبء عنك، فلا تتردد في قبول المساعدة.الكواكب تدعمك عاطفيًا، لكن بطريقة غير تقليدية. قد تجمعك الصدفة بالحبيب في موقف غير مخطط له، وهذا اللقاء قد يفتح بابًا جديدًا للتقارب العاطفي بينكما.