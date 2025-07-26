"محمد حسني مبارك" يشعل مواقع التواصل بعد تفوقه في الثانوية العامة المصرية!

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أثار اسم الطالب ، من قرية جراجوس بمحافظة قنا، تفاعلاً واسعاً على في مصر، بعد حصوله على 93% في امتحانات الثانوية العامة (شعبة علمي رياضة) لعام 2025.الاسم الذي يتطابق مع اسم الراحل لفت الأنظار، فسرعان ما بدأ رواد بتداول صوره ونتيجته مع تعليقات طريفة، فيما وصفه البعض بـ"العودة المفاجئة لمبارك".وقال أحد أقارب الطالب إن بتفوقه الدراسي منذ الصغر، ودائماً ما كان يحصد المراكز الأولى خلال مراحل تعليمه. وقد احتفل والده بهذا الإنجاز مع أهالي القرية فور إعلان النتيجة، رغم حرارة الصيف الشديدة وظروف الامتحانات الصعبة.يُشار إلى أن نتائج الثانوية تحظى باهتمام وطني واسع كل عام، نظراً لأهميتها في تحديد مستقبل مئات الآلاف من الطلاب.