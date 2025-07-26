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متفرقات

"محمد حسني مبارك" يشعل مواقع التواصل بعد تفوقه في الثانوية العامة المصرية!

Lebanon 24
26-07-2025 | 14:00
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أثار اسم الطالب محمد حسني مبارك، من قرية جراجوس بمحافظة قنا، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد حصوله على 93% في امتحانات الثانوية العامة (شعبة علمي رياضة) لعام 2025.
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الاسم الذي يتطابق مع اسم الرئيس المصري الراحل لفت الأنظار، فسرعان ما بدأ رواد السوشيال ميديا بتداول صوره ونتيجته مع تعليقات طريفة، فيما وصفه البعض بـ"العودة المفاجئة لمبارك".

وقال أحد أقارب الطالب إن محمد معروف بتفوقه الدراسي منذ الصغر، ودائماً ما كان يحصد المراكز الأولى خلال مراحل تعليمه. وقد احتفل والده بهذا الإنجاز مع أهالي القرية فور إعلان النتيجة، رغم حرارة الصيف الشديدة وظروف الامتحانات الصعبة.

يُشار إلى أن نتائج الثانوية العامة المصرية تحظى باهتمام وطني واسع كل عام، نظراً لأهميتها في تحديد مستقبل مئات الآلاف من الطلاب.
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