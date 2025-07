موسكو تستقبل سحر السينما الإندونيسية: عروض مجانية وأفلام تخطف الأنفاس في آب

Advertisement

• فيلم الخيال العلمي "الجمجمة" (The Skull)

• الصوفية "الولد ذو الصورة المتحركة" (The Boy with the Moving Image)

• الفانتازيا "المسافات المحددة" (Underlined Gaps)

• الرعب "كابوس" (Nightmare)

تستعد لاستضافة مهرجان السينما ، في الفترة من 1 إلى 3 آب المقبل، بتنظيم من شركة "روس كينو" ووزارة الثقافة الروسية. ويهدف المهرجان إلى تعريف الجمهور الروسي على تنوع وغنى السينما الإندونيسية المعاصرة.وفي بيان صحفي، أعربت وزيرة الثقافة الروسية ليوبيموفا عن سعادتها باستقبال هذه الأفلام قائلة:"أنا على يقين أن الجمهور سيُذهل من القصص ، والعمق النفسي، والحبكات غير التقليدية التي تقدمها السينما الإندونيسية."العروض ستُقام مجانًا في سينما "إيليوزيون"، ويُفتتح المهرجان بفيلم الدراما النفسية "بيستياريوم" (Bestiarium)، بحضور بطل الفيلم ومخرجه جوليو ريوندلو، إلى جانب المنتج فاضل أبيمانترا. وتدور أحداث الفيلم حول فنان يُسقط نفسه في دوامة من الجنون بعد تجسيده دورًا شيطانيًا.إلى جانب "بيستياريوم"، يتضمن البرنامج عروضًا لأفلام متنوعة منها:يأتي المهرجان في إطار التبادل الثقافي السينمائي بين وإندونيسيا، ضمن خطة لتوسيع الجمهور الروسي، بحسب مديرة "روس كينو" إيلزا أنتونوفا، التي أكدت أن التجربة تأتي بعد نجاح عروض سينمائية سابقة لأفلام من .المهرجان يعد جمهوره برحلة سينمائية آسرة تعكس هوية وثقافة الغنية والمتنوعة.