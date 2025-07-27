بعمر الـ 60 عامًا... امرأة عربية تحقق حلمها وتحصل على شهادة الثانوية العامة (صورة)

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رغم انشغالات الحياة ومسؤولياتها، ظل التعليم حلمًا حيًّا في وجدان رضية، حتى وإن تأجل لفترة، كما عبّرت في حديثها.فابنة ، وأم لستة أولاد وثلاث بنات، استطاعت أن توفّق بين واجباتها المنزلية والدراسة، لتتخرج مؤخرًا بنسبة 75%.وقالت رضية في تصريحات صحفية: "لقد كان حلما مؤجلا منذ الطفولة، حرمتني عائلتي من التعليم لأنني فتاة، وكانت القناعة لديهم أن مكان الفتاة بيتها وزوجها فقط، لكني لم أنس ذلك الحلم، واليوم أعيشه بكل فخر."أضافت: "كنت أشعر بالحزن كلما رأيت أطفالي يدرسون، بينما أعجز عن مساعدتهم على كتابة أبسط الكلمات، ذلك الشعور دفعني لاتخاذ القرار الصعب: العودة إلى الدراسة وتحقيق من خلال العودة إلى التعليم بعد أن كبر أبنائي".وتابعت: "شعرت أن الوقت قد حان لأهتم بنفسي وأحقق ما كنت أطمح إليه منذ صغري."