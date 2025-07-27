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بعمر الـ 60 عامًا... امرأة عربية تحقق حلمها وتحصل على شهادة الثانوية العامة (صورة)

Lebanon 24
27-07-2025 | 07:12
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حققت السيدة اليمنية رضية شمسان حلمها في سن الستين، بحصولها على شهادة الثانوية العامة، مؤكدة أن الطموح لا يرتبط بالعمر أو التقاعد.
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رغم انشغالات الحياة ومسؤولياتها، ظل التعليم حلمًا حيًّا في وجدان رضية، حتى وإن تأجل لفترة، كما عبّرت في حديثها.

فابنة محافظة تعز، وأم لستة أولاد وثلاث بنات، استطاعت أن توفّق بين واجباتها المنزلية والدراسة، لتتخرج مؤخرًا بنسبة 75%.
 
وقالت رضية في تصريحات صحفية: "لقد كان حلما مؤجلا منذ الطفولة، حرمتني عائلتي من التعليم لأنني فتاة، وكانت القناعة لديهم أن مكان الفتاة بيتها وزوجها فقط، لكني لم أنس ذلك الحلم، واليوم أعيشه بكل فخر."


أضافت: "كنت أشعر بالحزن كلما رأيت أطفالي يدرسون، بينما أعجز عن مساعدتهم على كتابة أبسط الكلمات، ذلك الشعور دفعني لاتخاذ القرار الصعب: العودة إلى الدراسة وتحقيق حلمي من خلال العودة إلى التعليم بعد أن كبر أبنائي".


وتابعت: "شعرت أن الوقت قد حان لأهتم بنفسي وأحقق ما كنت أطمح إليه منذ صغري."




 
 
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