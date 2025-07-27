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تصرف صادم... هذا ما فعله أب بابنه خلال إخلاء طائرة!

Lebanon 24
27-07-2025 | 10:36
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أثار تصرف أحد الركاب على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية موجة من الانتقادات والغضب، بعد أن أظهرت لقطات مصورة قيامه بحمل حقيبته أثناء الإخلاء الطارئ، واضعًا طفله في موقف خطير.
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الحادث وقع في مطار دنفر الدولي، حيث اندلعت النيران في جهاز الهبوط الخلفي الأيسر لطائرة الرحلة رقم AA3023 المتجهة إلى ميامي، ما اضطر الطاقم إلى تنفيذ إخلاء طارئ باستخدام مزالق الإنقاذ.

وفي مشهد وثّقته الكاميرات، شوهد أحد الركاب ينزلق من الطائرة وهو يحمل حقيبة بيد ويمسك طفله من رقبته باليد الأخرى، ليسقطا معًا على أرض المدرج بطريقة أثارت القلق والدهشة.

ورغم أن جميع الركاب الـ173 بالإضافة إلى أفراد الطاقم الستة نجوا من الحادث، مع تسجيل إصابة طفيفة واحدة فقط، إلا أن تصرف هذا الراكب طغى على مجريات الحدث، وفتح بابًا واسعًا للانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد رأى كثيرون أن قراره بالتمسك بأمتعته وضع حياة طفله في خطر غير مبرر، معتبرين أنه اختار أولوية خاطئة في لحظة مصيرية.

من جهتها، أوضحت شركة الطيران أن سبب الحريق يعود إلى خلل في صيانة أحد إطارات الطائرة، وأكدت أن الطائرة خضعت لفحص شامل بعد الحادث.
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