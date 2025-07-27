إليكم هوية ملكة جمال العرب في أميركا لعام 2025

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تُوجت المغربية نُهيلة الراحِلي، البالغة من العمر 25 عامًا، بلقب العرب في لعام 2025، خلال حفل أقيم في ولاية ، لتفتتح بذلك مرحلة جديدة في مسيرتها كسفيرة للجمال والثقافة العربية في والعالم.إلى جانب التاج، نالت نُهيلة جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، وخاتمًا من الألماس مُقدّمًا من مجوهرات " " تقديرًا لحضورها اللافت وتميّزها في هذه النسخة من المسابقة.