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منوعات
إليكم هوية ملكة جمال العرب في أميركا لعام 2025
Lebanon 24
27-07-2025
|
16:13
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تُوجت المغربية نُهيلة الراحِلي، البالغة من العمر 25 عامًا، بلقب
ملكة جمال
العرب في
أمريكا
لعام 2025، خلال حفل أقيم في ولاية
كاليفورنيا
، لتفتتح بذلك مرحلة جديدة في مسيرتها كسفيرة للجمال والثقافة العربية في
الولايات المتحدة
والعالم.
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إلى جانب التاج، نالت نُهيلة جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، وخاتمًا من الألماس مُقدّمًا من مجوهرات "
بيسان
" تقديرًا لحضورها اللافت وتميّزها في هذه النسخة من المسابقة.
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