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إليكم هوية ملكة جمال العرب في أميركا لعام 2025

Lebanon 24
27-07-2025 | 16:13
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تُوجت المغربية نُهيلة الراحِلي، البالغة من العمر 25 عامًا، بلقب ملكة جمال العرب في أمريكا لعام 2025، خلال حفل أقيم في ولاية كاليفورنيا، لتفتتح بذلك مرحلة جديدة في مسيرتها كسفيرة للجمال والثقافة العربية في الولايات المتحدة والعالم.
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إلى جانب التاج، نالت نُهيلة جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، وخاتمًا من الألماس مُقدّمًا من مجوهرات "بيسان" تقديرًا لحضورها اللافت وتميّزها في هذه النسخة من المسابقة.
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