30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
22
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
أموال ومفاجآت مُقبلة.. خبيرة تزف بشرى لمواليد 5 أبراج
Lebanon 24
27-07-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت خبيرة الأبراج
هالة حافظ
عن مجموعة من التغييرات الإيجابية لعدة أبراج فكية، مبشرة إياها بفترة مقبلة مليئة بالفرص والمفاجآت السارة على كافة الأصعدة، وذلك عبر مقطع فيديو بقناتها الرسمية بـ"يتويوب".
Advertisement
برج الثور
يتلقى مولود الثور أخبارا سارة تُبشر بفرص مهنية، كما ينتظره تحسن ملحوظ في أوضاعه العامة، مع انتصارات ومفاجآت مقبلة في طريقه.
برج الجوزاء
لأصحاب برج الجوزاء، يشير وضع القمر في بيت المال إلى مكاسب مالية وأرباح، أو استرداد حقوق ضائعة.
برج العذراء
أما برج
العذراء
، فينتظره فرص لتحقيق مكانة وشهرة واسعة، كما تتوافر فرص للسفر والزواج والارتباط، مع احتفالات وأخبار سارة.
برج الحوت
يُبشر مولود
الحوت
بعروض مهنية ناجحة، كما سيستقبل أخبارا سارة، وتشهد هذه الفترة أيضا تصالحا أو عودة لعلاقات قديمة، ما يمنحه شعورا بالانتصار. (مصراوي)
مواضيع ذات صلة
مواليد هذه الابراج.. ستنقلب حياتكم العاطفية
Lebanon 24
مواليد هذه الابراج.. ستنقلب حياتكم العاطفية
28/07/2025 13:00:49
28/07/2025 13:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير إسرائيليّ: الحرب المُقبلة يجب أنّ تكون ضدّ هذا البلد
Lebanon 24
خبير إسرائيليّ: الحرب المُقبلة يجب أنّ تكون ضدّ هذا البلد
28/07/2025 13:00:49
28/07/2025 13:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد سقوط الطائرة الهندية.. خبير يكشف المفاجأة
Lebanon 24
جديد سقوط الطائرة الهندية.. خبير يكشف المفاجأة
28/07/2025 13:00:49
28/07/2025 13:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى للبلديات... هذا ما تبلغه الصمد من وزير المال!
Lebanon 24
بُشرى للبلديات... هذا ما تبلغه الصمد من وزير المال!
28/07/2025 13:00:49
28/07/2025 13:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
اختناق قاتل.. طاهٍ يلقى حتفه بسبب جبنة موزاريلا أثناء العمل
Lebanon 24
اختناق قاتل.. طاهٍ يلقى حتفه بسبب جبنة موزاريلا أثناء العمل
04:00 | 2025-07-28
28/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع.. وفاة أب وابنته أثناء عبور السكة الحديد في مصر
Lebanon 24
حادث مروع.. وفاة أب وابنته أثناء عبور السكة الحديد في مصر
03:30 | 2025-07-28
28/07/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة.. طفل يُقتل وتُقطع جثته لأشلاء
Lebanon 24
جريمة مروعة.. طفل يُقتل وتُقطع جثته لأشلاء
01:12 | 2025-07-28
28/07/2025 01:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 173 شخصا.. ركاب يهربون من طائرة مُشتعلة شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كان على متنها 173 شخصا.. ركاب يهربون من طائرة مُشتعلة شاهدوا الفيديو
23:11 | 2025-07-27
27/07/2025 11:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-07-27
27/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة… أدرعي ينعى زياد الرحباني!
Lebanon 24
مفاجأة… أدرعي ينعى زياد الرحباني!
07:44 | 2025-07-27
27/07/2025 07:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زياد الرحباني.. الموت يغيب فنانا شهيرا بعد صراع صامت مع مرض السرطان (صورة)
Lebanon 24
بعد زياد الرحباني.. الموت يغيب فنانا شهيرا بعد صراع صامت مع مرض السرطان (صورة)
23:31 | 2025-07-27
27/07/2025 11:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطر يهدّد لبنان".. هذا ما قيلَ عن "الأمن"!
Lebanon 24
"خطر يهدّد لبنان".. هذا ما قيلَ عن "الأمن"!
15:00 | 2025-07-27
27/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يُفارق الحياة في المستشفى.. معلومات جديدة تُكشف عن وفاة الفنان زياد الرحباني
Lebanon 24
لم يُفارق الحياة في المستشفى.. معلومات جديدة تُكشف عن وفاة الفنان زياد الرحباني
02:14 | 2025-07-28
28/07/2025 02:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي "الأراضي الأخرى" في عملية التبادل مع مزارع شبعا؟
Lebanon 24
ما هي "الأراضي الأخرى" في عملية التبادل مع مزارع شبعا؟
09:00 | 2025-07-27
27/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:00 | 2025-07-28
اختناق قاتل.. طاهٍ يلقى حتفه بسبب جبنة موزاريلا أثناء العمل
03:30 | 2025-07-28
حادث مروع.. وفاة أب وابنته أثناء عبور السكة الحديد في مصر
01:12 | 2025-07-28
جريمة مروعة.. طفل يُقتل وتُقطع جثته لأشلاء
23:11 | 2025-07-27
كان على متنها 173 شخصا.. ركاب يهربون من طائرة مُشتعلة شاهدوا الفيديو
23:00 | 2025-07-27
برجك اليوم
16:13 | 2025-07-27
إليكم هوية ملكة جمال العرب في أميركا لعام 2025
فيديو
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
02:26 | 2025-07-28
28/07/2025 13:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
01:59 | 2025-07-28
28/07/2025 13:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
13:14 | 2025-07-26
28/07/2025 13:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24