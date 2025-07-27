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أموال ومفاجآت مُقبلة.. خبيرة تزف بشرى لمواليد 5 أبراج

Lebanon 24
27-07-2025 | 23:00
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كشفت خبيرة الأبراج هالة حافظ عن مجموعة من التغييرات الإيجابية لعدة أبراج فكية، مبشرة إياها بفترة مقبلة مليئة بالفرص والمفاجآت السارة على كافة الأصعدة، وذلك عبر مقطع فيديو بقناتها الرسمية بـ"يتويوب".
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برج الثور
يتلقى مولود الثور أخبارا سارة تُبشر بفرص مهنية، كما ينتظره تحسن ملحوظ في أوضاعه العامة، مع انتصارات ومفاجآت مقبلة في طريقه.

برج الجوزاء
لأصحاب برج الجوزاء، يشير وضع القمر في بيت المال إلى مكاسب مالية وأرباح، أو استرداد حقوق ضائعة.

برج العذراء
أما برج العذراء، فينتظره فرص لتحقيق مكانة وشهرة واسعة، كما تتوافر فرص للسفر والزواج والارتباط، مع احتفالات وأخبار سارة.

برج الحوت
يُبشر مولود الحوت بعروض مهنية ناجحة، كما سيستقبل أخبارا سارة، وتشهد هذه الفترة أيضا تصالحا أو عودة لعلاقات قديمة، ما يمنحه شعورا بالانتصار. (مصراوي)






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