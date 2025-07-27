أموال ومفاجآت مُقبلة.. خبيرة تزف بشرى لمواليد 5 أبراج

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يتلقى مولود الثور أخبارا سارة تُبشر بفرص مهنية، كما ينتظره تحسن ملحوظ في أوضاعه العامة، مع انتصارات ومفاجآت مقبلة في طريقه.لأصحاب برج الجوزاء، يشير وضع القمر في بيت المال إلى مكاسب مالية وأرباح، أو استرداد حقوق ضائعة.أما برج ، فينتظره فرص لتحقيق مكانة وشهرة واسعة، كما تتوافر فرص للسفر والزواج والارتباط، مع احتفالات وأخبار سارة.يُبشر مولود بعروض مهنية ناجحة، كما سيستقبل أخبارا سارة، وتشهد هذه الفترة أيضا تصالحا أو عودة لعلاقات قديمة، ما يمنحه شعورا بالانتصار. (مصراوي)