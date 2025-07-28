جريمة مروعة.. طفل يُقتل وتُقطع جثته لأشلاء

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اصطحب رجال المباحث بقسم شرطة في مصر، المتهم بقتل طفل إلى شقته لتمثيل جريمته، حيث اعترف المتهم بتقطيع جثة المجنى عليه لأشلاء، فى محاولة للتخلص منها، وأرشد عن مكان إخفائه بقايا الجثة، حيث عثر رجال المباحث على أصابع وساقي ورأس المجنى عليه داخل الشقة وعظام جثته.واستمعت ، لأقوال أسرة المتهم، حيث أقرت أسرة المتهم فى التحقيقات بعدم علمها بارتكاب ابنهم الواقعة، وأشاروا إلى أنه يتسم بسلوك عدوانى منذ طفولته ودائم التعدى بالضرب والتشاجر مع أصدقائه، وحرر ضده عدد من المحاضر بسبب سلوكه العدوانى.وشهدت منطقة عين شمس جريمة قتل بشعة حيث أنهى طفل حياة صديقه، وقتله داخل شقته بسبب خلافات مالية، وحرر محضرا بالواقعة، وتولى المستشار باسل رئيس نيابة حوادث شرق التحقيق.بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى ، بلاغا من أسرة طفل يبلغ من العمر 16 سنة، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه، وعلى الفور تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، والذى اعترف بارتكاب الواقعة بسبب قيام المجنى عليه بالنصب عليه في ثمن تروسيكل اتفق على شرائه منه، تم تحرير المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (اليوم السابع)