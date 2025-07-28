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حادث مروع.. وفاة أب وابنته أثناء عبور السكة الحديد في مصر

Lebanon 24
28-07-2025 | 03:30
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لقى شخص وإبنته مصرعهما، نتيجة اصطدام قطار بهما، أثناء عبورهما السكة الحديد في إحدى قرى العياط في مصر، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
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وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخص وإبنته بقرية المتانيا في العياط.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن قطار صدم أب وإبنته، أثناء عبورهما السكة الحديد، مما أدى إلى مصرعهما في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. (روسيا اليوم)
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