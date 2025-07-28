حادث مروع.. وفاة أب وابنته أثناء عبور السكة الحديد في مصر

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لقى شخص وإبنته مصرعهما، نتيجة اصطدام قطار بهما، أثناء عبورهما السكة الحديد في إحدى قرى في مصر، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت المختصة التحقيق.وورد بلاغ لمديرية أمن ، يفيد مصرع شخص وإبنته بقرية المتانيا في العياط.انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن قطار صدم أب وإبنته، أثناء عبورهما السكة الحديد، مما أدى إلى مصرعهما في الحال.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. (روسيا اليوم)