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اختناق قاتل.. طاهٍ يلقى حتفه بسبب جبنة موزاريلا أثناء العمل

Lebanon 24
28-07-2025 | 04:00
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نُعيَ جيوفاني بوزيريو، طاهي بيتزا ناشئ يبلغ من العمر 22 عامًا، توفي بشكل مأساوي بعد أن اختنق بقطعة من جبنة الموزاريلا أثناء تناوله لقمة قبل بدء نوبته في العمل.

ووقع الحادث في مطعم البيتزا الذي يعمل به جيوفاني كمتدرب منذ نحو ثلاث سنوات في سان مارتينو آل تشيمينو قرب مدينة فيتربو الإيطالية.
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حيث عثر عليه زملاؤه يلهث على أرضية المطبخ، وحاولوا إسعافه دون جدوى. وتم استدعاء الطوارئ التي أجرت له إنعاشًا قلبيًا رئويًّا استمر لنحو نصف ساعة، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

وقاد مدرب جيوفاني في كرة القدم، أليساندرو سانتورو، مراسم التأبين، معبرًا عن حزنه الكبير وقال: "سأتذكرك بابتسامة عريضة. وداعًا أيها البطل".

وأظهرت الفحوصات الطبية الأولية أن قطعة جبنة الموزاريلا كانت سبب انسداد مجرى الهواء، وهو ما تسبب في وفاته المبكرة. نُقل جثمان الشاب إلى مستشفى فيتربو لإجراء تشريح الجثة، ومن المتوقع أن تستغرق النتائج النهائية حوالي 60 يومًا.
(إرم)
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