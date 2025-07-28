Advertisement

متفرقات

بصمة عمرها 4 آلاف عام على قطعة أثرية فرعونية: "لمسة خالدة من صانعها القديم"

Lebanon 24
28-07-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1397748-638893378754442386.jpg
Doc-P-1397748-638893378754442386.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في لحظة اكتشاف نادرة، رصد فريق من علماء الآثار بصمة يد بشرية كاملة، تركها صانع مصري قديم على قطعة طينية قبل أكثر من 4 آلاف عام، وذلك أثناء التحضير لأحد المعارض في متحف فيتزويليام بمدينة كامبريدج البريطانية.
Advertisement

البصمة وُجدت على قاعدة "مسكن الروح"، وهو نموذج مصغر على شكل مبنى كان يُوضع داخل القبور المصرية القديمة ليحمل قرابين من الطعام للمتوفّى. ويعود تاريخ القطعة إلى الفترة ما بين 2055 و1650 قبل الميلاد، وتحديداً إلى عصر الدولة الوسطى.

هيلين سترودويك، كبيرة علماء المصريات في المتحف، وصفت الاكتشاف بأنه "نادر ومثير"، مؤكدة أن البصمة تعود على الأرجح إلى الشخص الذي صنع القطعة ولمسها قبل أن يجف الطين تماماً. وأضافت:

"رصدنا من قبل آثارًا لبصمات أصابع على ورنيش مبلل أو توابيت، لكن من النادر جداً أن نعثر على بصمة يد كاملة بهذا الوضوح".

القطعة، التي تظهر في مقدّمتها نماذج صغيرة من أرغفة الخبز والخس ورأس ثور، كانت جزءاً من الطقوس الجنائزية التي تعكس مفاهيم المصريين القدامى حول الحياة بعد الموت، والآن تضيف إليها هذه البصمة لمسة إنسانية نادرة، تربط الماضي بالحاضر بعمق مذهل.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
لقاءات إنمائية في مجلس الإنماء والإعمار: بحث حاجات وادي خالد وإقليم الخروب
lebanon 24
29/07/2025 08:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"تركت بصمة لا تُنسى"... الموت يُغيّب ممثلة أميركيّة قديرة (صورة)
lebanon 24
29/07/2025 08:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سجن رجلين في بريطانيا 4 سنوات لقطع "أشهر شجرة".. ما ميزتها؟
lebanon 24
29/07/2025 08:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مكي: العمل الجاد والتعب طريق وحيد لمن يريد ان يترك بصمة
lebanon 24
29/07/2025 08:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:42 | 2025-07-29
23:51 | 2025-07-28
22:50 | 2025-07-28
16:40 | 2025-07-28
16:00 | 2025-07-28
14:00 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24