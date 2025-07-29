التنمّر يتحوّل إلى مأساة.. مواطن يُقتل على يد آخر

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كشفت الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ووفاة أحدهما.بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المطرية بالقاهرة بوفاة (عاطل "مصاب بجروح قطعية") داخل العقار محل إقامته بدائرة القسم.بالانتقال والفحص وسؤال ("والده" سائق، "شاهد الواقعة" سائق " " - مقيمان بذات العنوان) قررا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(عاطل - مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة تعــدى خلالها الأخير عليه بإستخدام سلاح أبيض " كتر " مُحدثاً إصابته المُنوه عنها.أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخدم فى الواقعة "كتر" وبمواجهتـه أقر بإرتكابها بسبب خلافات سابقة بينه والمتوفى لإعتياده التنمر عليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.