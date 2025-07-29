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منوعات
التنمّر يتحوّل إلى مأساة.. مواطن يُقتل على يد آخر
Lebanon 24
29-07-2025
|
13:02
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كشفت الداخلية
المصرية
ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ووفاة أحدهما.
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بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المطرية بالقاهرة بوفاة (عاطل "مصاب بجروح قطعية") داخل العقار محل إقامته بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص وسؤال ("والده" سائق، "شاهد الواقعة" سائق "
توك توك
" - مقيمان بذات العنوان) قررا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(عاطل - مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة تعــدى خلالها الأخير عليه بإستخدام سلاح أبيض " كتر " مُحدثاً إصابته المُنوه عنها.
أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخدم فى الواقعة "كتر" وبمواجهتـه أقر بإرتكابها بسبب خلافات سابقة بينه والمتوفى لإعتياده التنمر عليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
(اليوم السابع)
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