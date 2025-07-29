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برجك اليوم

Lebanon 24
29-07-2025 | 22:38
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الحمل
يوم هادئ يحمل لك صفاءً داخليًا يساعدك على استعادة طاقتك. ركّز على إنجاز مشاريعك المؤجلة واستفد من الهدوء للتأمل واستعادة التوازن النفسي.
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الثور
النجوم تدعوك اليوم إلى التفكير العميق والتأمل بدلاً من السعي وراء الإبهار. ركّز على تطوير نفسك داخليًا وتعزيز ثقتك بنفسك.
الجوزاء
على الصعيد الصحي، مارس رياضة المشي وتجنب الأطعمة الجاهزة. عاطفيًا، الحب يطرق بابك ويمنحك فرصة لتغيير حياتك نحو الأفضل.
السرطان
طاقتك اليوم مبدعة وجاذبيتك عالية. استثمر هذه الحيوية في التواصل مع الآخرين أو ممارسة هواياتك الفنية لتخطي أي قلق داخلي.
الأسد
قد تشعر بتوتر أو تقلب في المزاج، خصوصًا في العلاقات الشخصية. تحلَّ بالهدوء وخذ خطوة للوراء، فالحوار الهادئ هو مفتاح الانسجام.
العذراء
الأجواء الفلكية تشجعك على البحث عن التوازن الداخلي والتواصل العاطفي العميق. اليوم مثالي لتعزيز الروابط الحقيقية مع من تحب.
الميزان
عودة ذكريات الماضي قد تؤثر على روحك المغامرة. استغل هذا اليوم للتحليل الذاتي وتحقيق التوازن بين أحلامك وواقعك، فالنمو يبدأ من الداخل.
العقرب
القمر في برجك يمنحك طاقة تجديد قوية. هذا وقت مثالي لإعادة بناء علاقاتك والتصالح مع مشاعرك القديمة لفتح صفحة جديدة.
القوس
الفلك يحثك على إعادة ترتيب حياتك وخططك اليومية. قد تواجه بعض التأخيرات، لكن الصبر سيكون مفتاح النجاح والتحولات الإيجابية.
الجدي
اليوم يمنحك دفعة لتحقيق ما اعتقدت أنه صعب. طاقتك العالية تساعدك على بدء مشاريع جديدة واكتشاف قدراتك الكامنة.
الدلو
دخول الزهرة إلى برجك يعزز علاقاتك العاطفية ويضيف الدفء والحنان لأيامك. لحظات رومانسية مميزة قد تغيّر مجريات يومك.
الحوت
مع بداية تراجع كيرون، يوصيك الفلك بالهدوء والراحة. امنح نفسك وقتًا للتفكير والتأمل قبل اتخاذ أي قرارات كبيرة، وانتبه لإشارات جسدك.
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