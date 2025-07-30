30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
لسبب لا يُصدّق... طبيب أميركي يسمم زوجته وأم أطفاله الستة!
Lebanon 24
30-07-2025
|
00:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
في واقعة أثارت صدمة واسعة في
الولايات المتحدة
، يواجه طبيب أسنان من ولاية
كولورادو
تُهمة قتل زوجته عمدًا عبر تسميمها ببطء، في محاولة للتخلّص منها دون المرور بإجراءات الطلاق.
Advertisement
وبحسب ما كشفه
المدعي العام
، فإن الطبيب
جيمس
كريج خطّط للجريمة بدقة، إذ لم يكن مستعدًا لتحمّل التبعات المالية والاجتماعية لانفصال رسمي، فاختار بدلاً من ذلك أن يضع حدًا لحياة زوجته بطريقة مروعة.
وتُظهر وثائق الادعاء أن كريج قام بعدة محاولات فاشلة لتسميم زوجته قبل أن ينجح في النهاية بإعطائها جرعة قاتلة من مادة السيانيد أثناء وجودها في المستشفى، بينما كان الأطباء يبحثون عن تفسير لتدهور حالتها الصحية المفاجئ.
أنجيلا كريج، وهي أم لستة أطفال، كانت قد نُقلت إلى المستشفى ثلاث مرات خلال أسبوع واحد، قبل أن تُعلَن وفاتها دماغيًا، وسط دهشة الطاقم الطبي.
ولم تتوقف القصة عند هذا الحد، إذ تتهم السلطات كريج أيضًا بمحاولة تزوير الأدلة لتبدو الحادثة وكأنها انتحار، كما يُزعم أنه طلب من أحد زملائه في السجن التخلص من المحقق المسؤول عن القضية.
ووقعت الجريمة المروّعة في ضاحية من ضواحي دنفر، ولا تزال تفاصيلها تكشف يومًا بعد آخر عن قسوة يصعب تصديقها، خاصة عندما تأتي من شريك حياة وأب لأسرة كبيرة.
مواضيع ذات صلة
نقابة الأطباء البيطريين تحذّر من تسميم الحيوانات: جريمة ضد الإنسانية
Lebanon 24
نقابة الأطباء البيطريين تحذّر من تسميم الحيوانات: جريمة ضد الإنسانية
30/07/2025 10:00:40
30/07/2025 10:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة عائلية.. وفاة أب وأطفاله الستة في ظروف مأساوية
Lebanon 24
فاجعة عائلية.. وفاة أب وأطفاله الستة في ظروف مأساوية
30/07/2025 10:00:40
30/07/2025 10:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
معتقدات شائعة في طب الأسنان.. لا تصدقوها
Lebanon 24
معتقدات شائعة في طب الأسنان.. لا تصدقوها
30/07/2025 10:00:40
30/07/2025 10:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ترند الكركم والماء: خلطة فوائدها لا تصدّق!
Lebanon 24
ترند الكركم والماء: خلطة فوائدها لا تصدّق!
30/07/2025 10:00:40
30/07/2025 10:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلال زلزال كامتشاتكا المدمر.. شاهدوا ماذا فعل فريق طبي أثناء إجراء عملية جراحية دقيقة (فيديو)
Lebanon 24
خلال زلزال كامتشاتكا المدمر.. شاهدوا ماذا فعل فريق طبي أثناء إجراء عملية جراحية دقيقة (فيديو)
02:07 | 2025-07-30
30/07/2025 02:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مدهشة... طفل في عمر السنة يُمزّق حية كوبرا ويقضي عليها بأسنانه
Lebanon 24
حادثة مدهشة... طفل في عمر السنة يُمزّق حية كوبرا ويقضي عليها بأسنانه
01:55 | 2025-07-30
30/07/2025 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 6 درجات يضرب غواتيمالا... المباني تهتز والذعر يعم السكان (فيديو)
Lebanon 24
زلزال بقوة 6 درجات يضرب غواتيمالا... المباني تهتز والذعر يعم السكان (فيديو)
23:59 | 2025-07-29
29/07/2025 11:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هربوا من الفقر فابتلعهم البحر.. مأساة مهاجرين مصريين قبالة السواحل الليبية
Lebanon 24
هربوا من الفقر فابتلعهم البحر.. مأساة مهاجرين مصريين قبالة السواحل الليبية
23:57 | 2025-07-29
29/07/2025 11:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
22:38 | 2025-07-29
29/07/2025 10:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة
Lebanon 24
وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة
08:10 | 2025-07-29
29/07/2025 08:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا طلبت السيّدة فيروز بعدما قدّمت نجوى كرم التعازي لها؟.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ماذا طلبت السيّدة فيروز بعدما قدّمت نجوى كرم التعازي لها؟.. شاهدوا الفيديو
06:04 | 2025-07-29
29/07/2025 06:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فرحة تحوّلت إلى مأساة... هكذا خسر محمد حياته بعد نجاحه في الإمتحانات
Lebanon 24
فرحة تحوّلت إلى مأساة... هكذا خسر محمد حياته بعد نجاحه في الإمتحانات
06:24 | 2025-07-29
29/07/2025 06:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب تعرّض لأزمة قلبية.. وهذه حالته
Lebanon 24
نائب تعرّض لأزمة قلبية.. وهذه حالته
06:25 | 2025-07-29
29/07/2025 06:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق... فنان شهير يخسر حياته خلال السباحة
Lebanon 24
غرق... فنان شهير يخسر حياته خلال السباحة
09:07 | 2025-07-29
29/07/2025 09:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:07 | 2025-07-30
خلال زلزال كامتشاتكا المدمر.. شاهدوا ماذا فعل فريق طبي أثناء إجراء عملية جراحية دقيقة (فيديو)
01:55 | 2025-07-30
حادثة مدهشة... طفل في عمر السنة يُمزّق حية كوبرا ويقضي عليها بأسنانه
23:59 | 2025-07-29
زلزال بقوة 6 درجات يضرب غواتيمالا... المباني تهتز والذعر يعم السكان (فيديو)
23:57 | 2025-07-29
هربوا من الفقر فابتلعهم البحر.. مأساة مهاجرين مصريين قبالة السواحل الليبية
22:38 | 2025-07-29
برجك اليوم
16:13 | 2025-07-29
فاجعة عائلية.. وفاة أب وأطفاله الستة في ظروف مأساوية
فيديو
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
30/07/2025 10:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
30/07/2025 10:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
30/07/2025 10:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24