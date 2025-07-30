لسبب لا يُصدّق... طبيب أميركي يسمم زوجته وأم أطفاله الستة!

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وبحسب ما كشفه ، فإن الطبيب كريج خطّط للجريمة بدقة، إذ لم يكن مستعدًا لتحمّل التبعات المالية والاجتماعية لانفصال رسمي، فاختار بدلاً من ذلك أن يضع حدًا لحياة زوجته بطريقة مروعة.وتُظهر وثائق الادعاء أن كريج قام بعدة محاولات فاشلة لتسميم زوجته قبل أن ينجح في النهاية بإعطائها جرعة قاتلة من مادة السيانيد أثناء وجودها في المستشفى، بينما كان الأطباء يبحثون عن تفسير لتدهور حالتها الصحية المفاجئ.أنجيلا كريج، وهي أم لستة أطفال، كانت قد نُقلت إلى المستشفى ثلاث مرات خلال أسبوع واحد، قبل أن تُعلَن وفاتها دماغيًا، وسط دهشة الطاقم الطبي.ولم تتوقف القصة عند هذا الحد، إذ تتهم السلطات كريج أيضًا بمحاولة تزوير الأدلة لتبدو الحادثة وكأنها انتحار، كما يُزعم أنه طلب من أحد زملائه في السجن التخلص من المحقق المسؤول عن القضية.ووقعت الجريمة المروّعة في ضاحية من ضواحي دنفر، ولا تزال تفاصيلها تكشف يومًا بعد آخر عن قسوة يصعب تصديقها، خاصة عندما تأتي من شريك حياة وأب لأسرة كبيرة.