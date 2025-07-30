حادثة مدهشة... طفل في عمر السنة يُمزّق حية كوبرا ويقضي عليها بأسنانه

ذكرت صحيفة أن طفلاً هندياً يبلغ من العمر نحو عام واحد تمكن من قتل أفعى هاجمته في منزله، حيث مزقها بأسنانه.

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وقالت الصحيفة إن الحادثة وقعت في في نهاية الأسبوع الماضي، عندما كان الطفل غوفيندا يلعب في منزله.



في تلك اللحظة، تسللت أفعى كوبرا بطول 70 سنتيمترًا نحوه واقتربت منه.



وقالت الصحيفة إن الحادثة وقعت في في نهاية الأسبوع الماضي، عندما كان الطفل غوفيندا يلعب في منزله.في تلك اللحظة، تسللت أفعى كوبرا بطول 70 سنتيمترًا نحوه واقتربت منه.

ظنّ الطفل أنها لعبة، فالتقطها وعضّها حتى قضى عليها.



ووصف سكان القرية تصرف الطفل بأنه رد فعل انعكاسي، حيث لم يدرك الطفل عندما رأى الأفعى أنها حيوان سام، فتعامل معها كما لو كانت لعبة وقام بعضها.



من جانبهم، أكد أفراد أسرة الطفل أن الحادثة وقعت داخل المنزل، حيث تفاجأت عند دخولها بوجود الأفعى، ولكن الطفل كان قد هاجمها بالفعل وتعرض أيضًا لعضّتها.



، قال ديفيكانت ميشرا، مدير مستشفى بيتياه : "عندما وصلت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث، كانت أفعى الكوبرا الميتة ملقاة على الأرض، وكان الطفل قد فقد وعيه أيضًا. تمّ نقله إلى المستشفى فورا وقدّمت له العناية الطبية اللازمة، وهو موضوع حاليا تحت الرقابة الطبية، ولم تظهر عليه أي علامات تسمم من عضة الأفعى".



