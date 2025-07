تسونامي يسبب ظاهرة غريبة.. حيتان ضخمة على سواحل اليابان (فيديو)

جُرفت أربعة حيتان ضخمة إلى الساحل الياباني بعد ساعات من وقوع الزلزال، حيث انتشرت لقطات لوجودها على الشاطئ عبر .



وقد نشرت وكالة " " مقطع فيديو يظهر الحيتان وهي ملقاة على الساحل بينما تضرب الأمواج الشاطئ وتعود.





Advertisement

JUST IN: At least 4 whales have washed up along the coast of Japan, hours after 8.8 earthquake pic.twitter.com/t9siMZDHFS

— BNO News Live (@BNODesk) July 30, 2025

كما تم رصد موجات تسونامي بارتفاع 40 سنتيمترًا في 16 موقعًا آخر على طول السواحل الهادئة، حيث انتشرت الأمواج من هوكايدو إلى المناطق الواقعة .