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تسونامي يسبب ظاهرة غريبة.. حيتان ضخمة على سواحل اليابان (فيديو)

Lebanon 24
30-07-2025 | 03:12
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جُرفت أربعة حيتان ضخمة إلى الساحل الياباني بعد ساعات من وقوع الزلزال، حيث انتشرت لقطات لوجودها على الشاطئ عبر وسائل الإعلام.

وقد نشرت وكالة "bno news" مقطع فيديو يظهر الحيتان وهي ملقاة على الساحل بينما تضرب الأمواج الشاطئ وتعود.

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JUST IN: At least 4 whales have washed up along the coast of Japan, hours after 8.8 earthquake pic.twitter.com/t9siMZDHFS

كما تم رصد موجات تسونامي بارتفاع 40 سنتيمترًا في 16 موقعًا آخر على طول السواحل الهادئة، حيث انتشرت الأمواج من هوكايدو إلى المناطق الواقعة شمال شرق طوكيو.

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