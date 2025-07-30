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لسبب "صادم"... حديقة حيوانات تقتل عدداً كبيراً من القرود

Lebanon 24
30-07-2025 | 03:19
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شهدت حديقة حيوان نورمبرج، الواقعة في جنوب ألمانيا، موجة من الاحتجاجات الشديدة بعدما أعلنت عن قرار قتل 12 قرد بابون سليم بسبب "الاكتظاظ" في الحديقة.
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هذا القرار أثار استنكاراً واسعاً من قبل نشطاء حقوق الحيوان، الذين اعتبروا ما حدث "غير قانوني" و"ثمرة سوء إدارة"، وفقًا لما أوردته الوكالة الألمانية.

وأوضحت إدارة الحديقة أن القرار جاء بسبب تزايد عدد القرود بشكل غير مَلكي، مما تجاوز قدرة المنشأة على استيعابها، الأمر الذي تسبب في نشوب صراعات بين الحيوانات وظهور إصابات بينها.

وفي تصريح له، أكد المدير داج إنكه أنه لم تكن هناك خيارات أخرى مثل إعادة القردة إلى البرية أو تسليمها إلى جهات أخرى. وأشار إلى أن محاولات تحديد النسل لدى الإناث فشلت في الحد من التكاثر.

وأفاد البيان الرسمي بأن الحديقة كانت مُصممة لاستيعاب 25 قرد بابون بالغًا، إضافة إلى الصغار، إلا أن العدد وصل في آخر إحصاء إلى أكثر من 40 قردًا، مما أسهم في الأزمة الحالية.
 

وجاءت ردود الفعل سريعة، إذ اقتحم عدد من النشطاء الحديقة وتسلقوا الأسوار، وراح بعضهم يلصق نفسه بالأرض في وقفة احتجاجية، قبل أن تتدخل الشرطة لاحتجازهم.
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