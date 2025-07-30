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فنون ومشاهير

بعد الزلزال العنيف.. إعلامية شهيرة جدًا تفتح طريقًا للسكان الفارين من التسونامي

Lebanon 24
30-07-2025 | 04:29
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فتحت الإعلامية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري طريقها الخاص في جزيرة ماوي أمام السكان الذين كانوا يفرون من تسونامي محتمل، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب الساحل الروسي بقوة 8.7 درجة.
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جاءت هذه المبادرة بعد صدور تحذيرات من تسونامي وأوامر بالإخلاء في جزر هاواي، إثر الزلزال الذي وقع يوم الثلاثاء وأدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء الجزر.
 
وأوضح متحدث باسم أوبرا في تصريح لصحيفة "ذا ميرور" الأميركية أن التنسيق تم مع السلطات المحلية ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية لفتح الطريق لتسهيل مرور السكان.

وأشار إلى أنه "تم نشر قوات إنفاذ القانون لتنظيم حركة المرور، حيث يُسمح بمرور 50 سيارة في كل مرة لضمان سلامة الجميع، وسيظل الطريق مفتوحًا طالما استدعت الحاجة"

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي بعد مطالبات من السكان والمعجبين بفتح الطريق الرابط بين وايليا وكولا، وهي خطوة مشابهة لما قامت به أوبرا في عام 2019 أثناء حرائق الغابات التي اجتاحت الجزيرة.



 
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