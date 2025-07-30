27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
عشرة ضحايا داخل المدرسة… حكم بالسجن مدى الحياة على مدرس بمصر
Lebanon 24
30-07-2025
|
12:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، بمعاقبة المتهم " ع.م.ع" مدرس بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدي علي 10 طالبات داخل مدرسة في الإسكندرية.
تعود أحداث القضية عندما تلقت
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل اول يفيد ببلاغات ضد المتهم من أولياء أمور الطالبات المجني عليهم بالمدرسة دائرة القسم.
Advertisement
تبين من التحقيقات، بأن التحريات توصلت إلي قيام المتهم " ع.م.ع" مدرس حال عمله مدرسا لمادة العلوم بمدرسة ابتدائي بدائرة قسم الرمل ، بالتعدي علي كل من المجني عليهن " ر.م.ع" و " س.م.ط" و " و.ا.ا" وبتكثيف التحريات توصلت إلي اعتياد المتهم ممارسة السلوك الأثم مع طالبات أخريات وهن " م.ع.ع" و " ه.ع.ص" و " س.خ.م" و " ك.ر.ف" و " س.س.ا" و " ا.م.ف" و " ف.ع.ف" ولم تتمكن اي منهن من إبلاغ ذويها لما بدر من المتهم من تهديد يبعث فيهن الخوف من الإبلاغ .
(اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
إعلام نمساوي: عملية طعن داخل مدرسة تخلف ضحايا
Lebanon 24
إعلام نمساوي: عملية طعن داخل مدرسة تخلف ضحايا
31/07/2025 00:30:54
31/07/2025 00:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: 20 طفلا كانوا من بين الضحايا وتم انتشال جثامين عشرة منهم حتى الآن
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: 20 طفلا كانوا من بين الضحايا وتم انتشال جثامين عشرة منهم حتى الآن
31/07/2025 00:30:54
31/07/2025 00:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع داخل مدرسة في بعلبك.. هذا ما حصل
Lebanon 24
هلع داخل مدرسة في بعلبك.. هذا ما حصل
31/07/2025 00:30:54
31/07/2025 00:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة جوية تستهدف خيام النازحين داخل مدرسة "الموهبين" في حي الشيخ رضوان شمالي غزة
Lebanon 24
غارة جوية تستهدف خيام النازحين داخل مدرسة "الموهبين" في حي الشيخ رضوان شمالي غزة
31/07/2025 00:30:54
31/07/2025 00:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رغم الزلزال العنيف.. أطباء يُكملون عملية جراحية في كامتشاتكا!
Lebanon 24
رغم الزلزال العنيف.. أطباء يُكملون عملية جراحية في كامتشاتكا!
16:58 | 2025-07-30
30/07/2025 04:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر.. 4 شباب يفقدون حياتهم في سباق دراجات خطير
Lebanon 24
مصر.. 4 شباب يفقدون حياتهم في سباق دراجات خطير
15:00 | 2025-07-30
30/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الزلزال الكبير... زلزال آخر يضرب سواحل كامتشاتكا وهذه قوّته!
Lebanon 24
بعد الزلزال الكبير... زلزال آخر يضرب سواحل كامتشاتكا وهذه قوّته!
13:41 | 2025-07-30
30/07/2025 01:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لميشال حايك.. هذا ما قاله عن زياد الرحباني
Lebanon 24
فيديو ينتشر لميشال حايك.. هذا ما قاله عن زياد الرحباني
09:16 | 2025-07-30
30/07/2025 09:16:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا رد فعل مذيعة أثناء زلزال كامتشاتكا
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا رد فعل مذيعة أثناء زلزال كامتشاتكا
08:54 | 2025-07-30
30/07/2025 08:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان
Lebanon 24
سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان
02:45 | 2025-07-30
30/07/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفعت فاتورة الكهرباء
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفعت فاتورة الكهرباء
07:40 | 2025-07-30
30/07/2025 07:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ماجدة الرومي.. فنانة لبنانية شهيرة تجثو على ركبتيها أمام السيدة فيروز شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
بعد ماجدة الرومي.. فنانة لبنانية شهيرة تجثو على ركبتيها أمام السيدة فيروز شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
23:00 | 2025-07-29
29/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. هذا ما حصل داخل الضاحية
Lebanon 24
بالصور.. هذا ما حصل داخل الضاحية
11:23 | 2025-07-30
30/07/2025 11:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يكن يرد على الهاتف.. غسان الرحباني يكشف الوضع النفسي للراحل زياد الرحباني في أيامه الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
لم يكن يرد على الهاتف.. غسان الرحباني يكشف الوضع النفسي للراحل زياد الرحباني في أيامه الأخيرة (فيديو)
00:03 | 2025-07-30
30/07/2025 12:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
16:58 | 2025-07-30
رغم الزلزال العنيف.. أطباء يُكملون عملية جراحية في كامتشاتكا!
15:00 | 2025-07-30
مصر.. 4 شباب يفقدون حياتهم في سباق دراجات خطير
13:41 | 2025-07-30
بعد الزلزال الكبير... زلزال آخر يضرب سواحل كامتشاتكا وهذه قوّته!
09:16 | 2025-07-30
فيديو ينتشر لميشال حايك.. هذا ما قاله عن زياد الرحباني
08:54 | 2025-07-30
بالفيديو.. شاهدوا رد فعل مذيعة أثناء زلزال كامتشاتكا
08:32 | 2025-07-30
فضيحة جنسية مدوية تلاحق دبلوماسيا!
فيديو
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
31/07/2025 00:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
31/07/2025 00:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
31/07/2025 00:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24