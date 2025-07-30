عشرة ضحايا داخل المدرسة… حكم بالسجن مدى الحياة على مدرس بمصر

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، بمعاقبة المتهم " ع.م.ع" مدرس بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدي علي 10 طالبات داخل مدرسة في الإسكندرية.تعود أحداث القضية عندما تلقت بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل اول يفيد ببلاغات ضد المتهم من أولياء أمور الطالبات المجني عليهم بالمدرسة دائرة القسم.تبين من التحقيقات، بأن التحريات توصلت إلي قيام المتهم " ع.م.ع" مدرس حال عمله مدرسا لمادة العلوم بمدرسة ابتدائي بدائرة قسم الرمل ، بالتعدي علي كل من المجني عليهن " ر.م.ع" و " س.م.ط" و " و.ا.ا" وبتكثيف التحريات توصلت إلي اعتياد المتهم ممارسة السلوك الأثم مع طالبات أخريات وهن " م.ع.ع" و " ه.ع.ص" و " س.خ.م" و " ك.ر.ف" و " س.س.ا" و " ا.م.ف" و " ف.ع.ف" ولم تتمكن اي منهن من إبلاغ ذويها لما بدر من المتهم من تهديد يبعث فيهن الخوف من الإبلاغ .