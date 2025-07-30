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مصر.. 4 شباب يفقدون حياتهم في سباق دراجات خطير

Lebanon 24
30-07-2025 | 15:00
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لقي أربعة شباب مصرعهم وأصيب آخر فى حادث تصادم بين ثلاثة دراجات نارية على طريق دكرنس ميت الخولي التابعة لمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية في مصر، أثناء قيامهم بتنظيم سباق بينهما.
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على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة الشاب قاسم وليد جمعة أحمد، 19 عامًا، عامل جبس ومقيم بعزبة أشمون التابعة لمركز دكرنس، حيث أُصيب بكسر مفتوح في القدم اليمنى واليد اليمنى، إضافة إلى جروح متفرقة بالجسم، وتم نقله في البداية إلى مستشفى منية النصر المركزي، ثم جرى تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لمتابعة حالته تحت الملاحظة.

تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات. (اليوم السابع)
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