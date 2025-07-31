كانت تستعد للإدلاء بشهادتها.. العثور على امرأة ميتة في سيارة محترقة

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وجّهت السلطات في ولاية الأميركية اتهامات إلى رجل على خلفية جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شابة كانت تستعد للإدلاء بشهادتها ضده في قضية سابقة.وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن ماريكوبا في 24 ، يُواجه كودجو يونغ تهماً تشمل القتل من الدرجة الأولى، التآمر لارتكاب جريمة قتل، الاختطاف، الحرق العمد، السطو المسلح، إلى جانب تهم أخرى. وتشمل اللائحة أيضًا اسم سينسيري هايز، الذي اعتُقل في تشرين الثاني 2024 على خلفية مقتل ، البالغة من العمر 22 عامًا، في عام 2023. ووجّهت إلى هايز التهم نفسها، بينما تم حذف اسم مشتبه به ثالث من اللائحة.وأفادت وسائل إعلام محلية، من بينها "AZ Family" و" "، أن فيغا اختُطفت من أمام منزلها في تيمبي في 16 نيسان 2023، قبل أن يُعثر عليها جثة داخل سيارة محترقة في اليوم التالي. وأظهرت نتائج التشريح أنها تعرضت لضرب مبرح، وأُطلقت عليها النار، كما عُثر على مادة مبيّضة في حلقها. وخلص الطبيب الشرعي إلى أن وفاتها نتجت عن استنشاق الدخان، ما يشير إلى أنها كانت لا تزال على قيد الحياة عند اندلاع الحريق.وذكرت شبكة "NBC" أن فيغا كانت ستدلي بشهادتها في قضية سطو مسلح اتُّهم فيها يونغ، تعود وقائعها إلى تشرين الاول 2020، عندما زعمت الضحية أنه سرقها بعد انتهاء نوبتها في نادٍ للتعري في .وتُظهر وثائق المحكمة أن يونغ دفع أموالًا لشخصين لنقل السيارة التي عُثر فيها على جثة فيغا، وأنه كان على صلة بتذاكر سفر استخدمها المشتبه بهما الآخران.وفي جلسة المحكمة المنعقدة يوم 29 تموز، أعلن يونغ نيته تمثيل نفسه قانونيًا، بحسب ما أوردت "AZ Family". ولم يُعرف بعد ما إذا كان أي من المتهمين قد قدم إقرارًا بالذنب، كما لم تتمكن من تحديد هوية محامي الدفاع. (people)