Advertisement

منوعات

كانت تستعد للإدلاء بشهادتها.. العثور على امرأة ميتة في سيارة محترقة

Lebanon 24
31-07-2025 | 07:52
A-
A+
Doc-P-1398992-638895705036598277.png
Doc-P-1398992-638895705036598277.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّهت السلطات في ولاية أريزونا الأميركية اتهامات إلى رجل على خلفية جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شابة كانت تستعد للإدلاء بشهادتها ضده في قضية سابقة.
Advertisement

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن محكمة مقاطعة ماريكوبا العليا في 24 تموز، يُواجه كودجو يونغ تهماً تشمل القتل من الدرجة الأولى، التآمر لارتكاب جريمة قتل، الاختطاف، الحرق العمد، السطو المسلح، إلى جانب تهم أخرى. وتشمل اللائحة أيضًا اسم سينسيري هايز، الذي اعتُقل في تشرين الثاني 2024 على خلفية مقتل مرسيدس فيغا، البالغة من العمر 22 عامًا، في عام 2023. ووجّهت إلى هايز التهم نفسها، بينما تم حذف اسم مشتبه به ثالث من اللائحة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، من بينها "AZ Family" و"nbc news"، أن فيغا اختُطفت من أمام منزلها في تيمبي في 16 نيسان 2023، قبل أن يُعثر عليها جثة داخل سيارة محترقة في اليوم التالي. وأظهرت نتائج التشريح أنها تعرضت لضرب مبرح، وأُطلقت عليها النار، كما عُثر على مادة مبيّضة في حلقها. وخلص الطبيب الشرعي إلى أن وفاتها نتجت عن استنشاق الدخان، ما يشير إلى أنها كانت لا تزال على قيد الحياة عند اندلاع الحريق.

وذكرت شبكة "NBC" أن فيغا كانت ستدلي بشهادتها في قضية سطو مسلح اتُّهم فيها يونغ، تعود وقائعها إلى تشرين الاول 2020، عندما زعمت الضحية أنه سرقها تحت تهديد السلاح بعد انتهاء نوبتها في نادٍ للتعري في فينيكس.

وتُظهر وثائق المحكمة أن يونغ دفع أموالًا لشخصين لنقل السيارة التي عُثر فيها على جثة فيغا، وأنه كان على صلة بتذاكر سفر استخدمها المشتبه بهما الآخران.

وفي جلسة المحكمة المنعقدة يوم 29 تموز، أعلن يونغ نيته تمثيل نفسه قانونيًا، بحسب ما أوردت "AZ Family". ولم يُعرف بعد ما إذا كان أي من المتهمين قد قدم إقرارًا بالذنب، كما لم تتمكن وسائل الإعلام من تحديد هوية محامي الدفاع. (people)

   
 
مواضيع ذات صلة
عُثر عليها وسط الغابات... سلحفاة محترقة تثير تعاطفًا واسعًا (صورة)
lebanon 24
31/07/2025 17:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مواقع إخبارية إسرائيلية: هناك مزيد من الجنود بعضهم محترق والمشهد يذكر بحادثة خان يونس
lebanon 24
31/07/2025 17:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أميركا كانت ميتة قبل عام والآن نحن الاقتصاد الأفضل في العالم
lebanon 24
31/07/2025 17:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
شعبة المعلومات توقف امرأة نفذت عمليات سلب بسيارة أجرة
lebanon 24
31/07/2025 17:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:41 | 2025-07-31
03:49 | 2025-07-31
02:04 | 2025-07-31
23:28 | 2025-07-30
23:00 | 2025-07-30
16:58 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24