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منوعات
كانا برفقة ابنتيهما.. مجرم قتل رجل وزوجته
Lebanon 24
31-07-2025
|
09:41
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أعلنت شرطة
ولاية أركنساس
عن إلقاء القبض على
جيمس
أندرو ماكغان (28 عامًا) واتهامه بجريمتي قتل عمد، على خلفية مقتل زوجين خلال نزهة في منتزه "ديفلز دين" الحكومي،
شمال غرب
الولاية، في حادث هزّ الرأي العام الأميركي.
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الضحيتان،
كلينتون
ديفيد
برينك
(43 عامًا) وزوجته كريستين أماندا برينك (41 عامًا)، كانا برفقة ابنتيهما، البالغتين من العمر 7 و9 سنوات، عندما تعرضا للاعتداء يوم السبت 26
تموز
. وتم العثور عليهما جثتين هامدتين على أحد مسارات التنزه في المنتزه، بينما نجت الطفلتان من الحادثة ولم تصابا بأذى، بحسب بيان الشرطة.
وأكدت السلطات أن ماكغن، وهو من سكان مدينة سبرينغدايل، تم اعتقاله عصر الأربعاء من قبل عملاء خاصين في شرطة ولاية أركنساس، بعد تحقيقات مكثفة وتعاون بين وكالات إنفاذ القانون على المستويين المحلي والفيدرالي. وقد جاء اعتقاله بعد يوم من نشر رسم مركب لمشتبه به، ساعد في التعرف عليه.
وقالت الرائد ستايسي رودس إن المشتبه به انتقل مؤخرًا إلى أركنساس من ولاية أوكلاهوما، وكان يعمل في مدرسة محلية. وأشارت إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد الدافع وراء الجريمة. (people)
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